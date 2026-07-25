नवी पिढी प्रश्न विचारणारी, लॉजिक जाणून घेणारी; आदेशाऐवजी...; सरसंघचालक मोहन भागवत काय म्हणाले?

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नवी दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात तरुण पिढी प्रत्येक गोष्टीत तर्क शोधते आणि आदेशाऐवजी संवादावर त्यांचा विश्वास असल्याचं म्हटलंय. शालेय पुस्तकात हिंदू देव देवतांची माहिती दिली पाहिजे, त्यामुळे मुलांची जिज्ञासा पूर्ण करता येईल. मोहन भागवत दिल्लीत विश्व मांगल्य सभा कार्यक्रमात समकालीन मातृत्व विषयावर आयोजित सत्रात बोलत होते. Youth Want Logic, Says RSS Chief Mohan Bhagwat.परदेशात राहणारी मुलं नेहमी विचारतात की देवाचा चेहरा माकड किंवा हत्तीचा का आहे? घरी येऊन ते प्रश्न विचारतात तेव्हा अनेकदा आई-वडिलांनाही याची माहिती नसते. या विषयांना शाळेच्या पुस्तकात स्थान दिलं पाहिजे. पण मुलांना केवळ ज्ञानासाठी फक्त पुस्तकांवर अवलंबून ठेवू नये असंही मोहन भागवत म्हणाले..Heavy Rain Effects: गुजरातमध्ये पावसाचा धुमाकूळ कायम, आसाममध्ये गंभीर स्थिती, काश्मीरमध्येही हजेरी.तरुणांच्या बदलत्या विचारांवरही मोहन भागवत यांनी भाष्य केलं. आजची तरुणाई, मुलं फक्त आदेश पाळत नाहीत. तर त्याचं विश्लेषणही करतात. नवी पिढी प्रश्न विचारते आणि प्रत्येक गोष्टीचं लॉजिक जाणून घ्यायचं असतं. त्यामुळे आपण त्यांच्याशी मोकळेपणानं संवाद साधला पाहिजे असं मोहन भागवत यांनी म्हटलंय..मोहन भागवत म्हणाले की, इंग्रजांनी आपला मेंदू बदलून हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला की आपलं अध्यात्म आणि प्रथा परंपरा चुकीच्या आहेत आणि त्यांचं विज्ञान योग्य आहे. आपण आपल्या परंपरा, अध्यात्म विसरलो आहे. त्या पुन्हा जाणून घेण्याची वेळ आलीय. तथागतांच्या काळात आपल्या परंपरा पुन्हा स्थापन झाल्या, पण देशावर एका पाठोपाठ एक आक्रमण व्हायला सुरुवात झाली आणि शेवटी आलेल्या इंग्रजांनी आपला मेंदूच बदलला. आपलं अध्यात्म आणि परंपरा या भांग आणि गांजा, नशा आहे तर त्यांचं विज्ञान योग्य आहे असा संभ्रम निर्माण केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.