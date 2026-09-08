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Mohan Bhagwat: ब्रिटनमधील हिंदूंची ब्रिटन हीच कर्मभूमी: मोहन भागवत; कर्मभूमीशी प्रतारणा करण्यास हिंदुत्व सांगत नाही

Britain Is Karmabhoomi of Hindus Says Mohan Bhagwat: कर्मभूमीशी निष्ठा हेच खरे हिंदुत्व असल्याचे मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन; ब्रिटनमधील हिंदूंची निष्ठा ब्रिटनलाच समर्पित असल्याचा पुनरुच्चार
Mohan Bhagwat

Mohan Bhagwat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लंडन : ‘‘जी आपली कर्मभूमी असते तिथेच आपली निष्ठा वाहिलेली असावी, हे तत्त्व हिंदुत्व संकल्पना पाळते. त्यानुसार ब्रिटिश हिंदूंची निष्ठा ब्रिटनलाच समर्पित आहे,’’ असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी रविवारी व्यक्त केले.

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