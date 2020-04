Video : 'आम्ही जातो आमच्या गावा'; माकडे निघाली जंगलाकडे!

सिमला : कोरोना संसर्गामुळे मानवी जनजीवन विस्कळीत झालेले असताना प्राण्यांनाही त्याचा फटका बसत आहे. कोरोनामुळे जगात लॉकडाउन असल्याने बाजारपेठ ठप्प आहे आणि पर्यटन व्यवसायही मंदावला आहे. अशा स्थितीत पर्यटनस्थळासाठी प्रसिद्ध असलेल्या हिमाचल प्रदेशातील माकडांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लॉकडाउनमुळे हिमाचल प्रदेशातील शहरी भागात असलेल्या माकडांनी आपला मोर्चा गावाकडे आणि जंगलाकडे वळविला आहे. हिमाचल किसान सभेचे कुलदिप सिंह तंवर म्हणतात, शहरी भागातील मंदिर बंद असल्याने आणि पर्यटनस्थळ बंद असल्याने नागरिकांची संख्या रोडावली आहे. त्यामुळे या भागात वास्तव्य करणारी माकडे आता ग्रामीण भागाकडे जात आहेत.

- Good News : तब्बल ७६ दिवसांनी वुहानने घेतला मोकळा श्‍वास!

जखू मंदिरातील पुजारी मदन शर्मा म्हणाले, की गेल्या चार दशकांपासून मंदिराच्या परिसरात माकडांची फौज असायची, आता मात्र कोणीही दिसत नाही. खायला मिळत नसल्याने शहरातील माकडे असून नसल्यासारखी आहेत. परंतु ही माकडे खेड्याकडे जात असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढू शकते, असे ते म्हणाले.

- Coronavirus: ही व्यक्ती करणार तब्बल साडेसात हजार कोटी रुपयांची मदत

या माकडांकडून पिकांची आणि फळबागांची हानी होऊ शकते. गेल्या तीन वर्षापासून माकडांना उपद्रवी प्राणी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे माकडांना पायबंद घालण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करायला हव्यात. त्यांना जंगलात पाठवण्याची हिच योग्य वेळ आहे. तसेच त्यांच्या आहाराची देखील सोय करायला हवी, अशी अपेक्षा तंवर यांनी व्यक्त केली.

- राज्यात पावसाचा अंदाज; उन्हाचा चटकाही वाढणार

या दरम्यान, कृषी विभागाचे मुख्य सचिव ओकांरचंद शर्मा म्हणाले की, माकडांना अगोदरच उपद्रवी प्राणी म्हणून जाहीर केले आहे. यात कृषी विभागाचा फार सहभाग नसल्याने यासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी वनविभागाला विनंती करता येईल.

#WATCH: Monkeys from urban areas of Himachal Pradesh have started migrating towards rural areas and forests, in search of food amid #CoronavirusLockdown. Locals say that this might create a monkey menace in rural areas. pic.twitter.com/BTqaoHdfjD

— ANI (@ANI) April 8, 2020