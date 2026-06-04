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Monsoon Update News : आनंदवार्ता ! मॉन्सूनची केरळनंतर कर्नाटकात हजेरी, महाराष्ट्रात 'या' दिवशी दाखल होणार; हवामान विभागाचा नवा अंदाज समोर

IMD Monsoon Update : यंदाचा मॉन्सून अपेक्षेपेक्षा उशिरा म्हणजे ४ जूनला केरळात दाखल झाला. केरळमध्ये प्रवेशानंतर मॉन्सूनने कर्नाटकातही प्रगती केली आहे. मागील २४ तासांत केरळमध्ये मध्यम तीव्रतेचे ढग आणि पावसाची नोंद झाली.
Monsoon Update News : आनंदवार्ता ! मॉन्सूनची केरळनंतर कर्नाटकात हजेरी, महाराष्ट्रात 'या' दिवशी दाखल होणार; हवामान विभागाचा नवा अंदाज समोर
Yashwant Kshirsagar
Updated on

यंदा मॉन्सून लवकर येईल अशी चर्चा रंगली असतानाच, तो वेळेपेक्षा थोडा उशिरा दाखल झाला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आज गुरुवारी जाहीर केले की, मॉन्सूनने केरळात औपचारिक प्रवेश केला आहे. केरळमध्ये आगमन झाल्यानंतर मॉन्सूनने कर्नाटकातही हजेरी लावली आहे. दोन ते तीन दिवसात महाराष्ट्र दाखल होण्याची शक्यता आहे.

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