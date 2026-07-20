संसदेत पुन्हा रणकंदन! पहिल्याच दिवशी ५ वेळा कामकाज तहकूब; कोणत्या विधेयकांवर चर्चा? कोणत्या मुद्द्यांवर विरोधकांचा हल्लाबोल?

२० जुलै २०२६ रोजी सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अत्यंत गदारोळात पार पडले आहे. केंद्र सरकारने आठ प्रमुख विधेयकांची यादी तयार केली असताना विरोधी पक्ष नीट पेपरफुटी, राम मंदिर देणगी वाद, महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. १९ जुलै रोजी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षाने प्रतिकात्मक सभात्यागही केला. पहिल्याच दिवशी संसदेचे कामकाज पाच वेळा तहकूब करावे लागणे ही काही साधी गोष्ट नव्हती..परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ (FCRA) या विधेयकात परकीय निधीच्या स्वीकृती आणि वापरामध्ये उत्तरदायित्व वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. लोकसभेत यावर चार तासांची चर्चा होणार आहे. केरळ विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक संवेदनशील बनले आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, याचा ख्रिश्चन संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांवर विषम परिणाम होईल..Sonam Wangchuk hunger strike: सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडलं! जेपी नड्डा यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर मोठा निर्णय.आयकर (सुधारणा) विधेयक, २०२६ हे विधेयक गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेईल, ज्यानुसार परदेशी गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीवरील व्याज आणि भांडवली नफ्यावर आयकरातून सूट देण्यात आली होती. यावर तीन तास चर्चा होईल. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६ या विधेयकानुसार भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांना वगळून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३३ वरून ३७ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकावर चार तास चर्चा होणार आहे..जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक २०२६ यामुळे जन्म आणि मृत्यूच्या विलंबाने होणाऱ्या नोंदणीबाबतचे नियम अधिक कडक होतील. राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान (सुधारणा) विधेयक, २०२६ गृहमंत्री अमित शाह हे राज्यसभेत सादर करतील. यामध्ये 'वंदे मातरम'चा अपमान केल्याबद्दल तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक २०२६ यामुळे विलंबित देयकांची प्रणाली अधिक मजबूत होईल, लवादाची तरतूद केली जाईल आणि व्यवसायाचे नियम सोपे होतील..विकास भारत शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयक 2025 हे गेल्या अधिवेशनापासून प्रलंबित आहे. सीमांकन विधेयक आणि महिला आरक्षण (१३१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक) हे विधेयक सुरुवातीच्या अजेंड्यावर नव्हते, परंतु केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी ते मंजूर होईल असा दावा केला आहे. एप्रिल २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एनडीएला दोन-तृतीयांश बहुमत नसल्यामुळे हे विधेयक ५४ मतांनी नामंजूर झाले होते..First Dengue Vaccine Approved in India: डेंग्यूची भीती कमी होणार! पहिल्या QDENGA लसीला मंजुरी; किती डोस, कोणासाठी आणि काय फायदे ?.नीट पेपरफुटी प्रकरण हा सर्वात ज्वलंत मुद्दा आहे. २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्रभावित झाले. समाजवादी पक्षाने संसद परिसरात आंदोलन केले. काँग्रेसने राज्यसभेत चर्चेसाठी नोटीस सादर केली. झुरळ जनता पक्षाने (सीजेपी) संसदेवर मोर्चा काढण्याचे आवाहन केले. सोनम वांगचुक यांचा २३ दिवसांचा उपवास आणि पोलिसांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्यामुळे हा मुद्दा अधिकच तापला. सध्या, जंतर मंतर येथे जमलेले विरोधी पक्ष आणि आंदोलक शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत..राम मंदिर देणगी वाद (देणगी चोरी) या विषयावर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसने अविश्वास ठराव मांडला आहे. विरोधी पक्षाचा आरोप आहे की, ७० हून अधिक सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कर्मचारी देणग्या लपवताना दिसत आहेत. हा उत्तर प्रदेश सरकारचा विषय असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ई२० पेट्रोल वाद २०% इथेनॉल मिश्रणामुळे मायलेज कमी झाल्याच्या आणि इंजिनचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी समोर येऊ लागल्या. देशभरातून सोशल मीडियावर असे व्हिडिओ समोर आले, ज्यात इंजिनचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसत होते. विरोधी पक्षानेही सर्वपक्षीय बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला..महागाई आणि पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती मे २०२६ मध्ये इराण युद्धाच्या ऐन काळात, घाऊक महागाई (WPI) २.२% वरून ९.७% पर्यंत वाढली. बसपा प्रमुख मायावती यांनी महागाई, बेरोजगारी आणि महिलांच्या सुरक्षेवर चर्चा करण्याची मागणीही केली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी 'अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार आणि प्रशासन' यावर सरकारला जबाबदार धरण्याचे आवाहन केले. टीएमसीचे २० खासदार, शिवसेनेचे (यूबीटी) ६ खासदार आणि आपचे ७ खासदार सत्ताधारी पक्षात गेल्याने विरोधी पक्ष कमकुवत झाला आहे. विरोधी पक्ष या 'संस्थात्मक हस्तगत' प्रकरणाला एक मुद्दा बनवतील..Tripura DGP: त्रिपुराच्या पोलिस महासंचालकांचा संशयास्पद मृत्यू; मुख्यालयातच आढळला मृतदेह.२० जुलै रोजी, विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे पहिल्या दिवशी लोकसभेचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच, विरोधी खासदारांनी नीट (NEET) आणि राम मंदिराच्या मुद्द्यांवरून घोषणाबाजी सुरू केली. सभापती ओम बिरला यांनी शांततेचे आवाहन केले, परंतु गदारोळ सुरूच राहिला. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. कामकाज पुन्हा सुरू झाले असून आता ते दुपारी २:३० वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे..सरकारला ८ विधेयके मंजूर करायची आहेत, विशेषतः एफसीआरए दुरुस्ती, आयकर दुरुस्ती, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे आणि 'वंदे मातरम' अपमान विधेयक. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधी पक्ष नीट पेपरफुटी आणि राम मंदिराच्या देणगीचा वाद ही आपली प्रमुख शस्त्रे म्हणून वापरत आहेत. सोनम वांगचुक यांचे उपोषण आणि सरन्यायाधीश पक्षाचा संसदेवरील मोर्चा यामुळे हा दबाव आणखी वाढत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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