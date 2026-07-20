देश

संसदेत पुन्हा रणकंदन! पहिल्याच दिवशी ५ वेळा कामकाज तहकूब; कोणत्या विधेयकांवर चर्चा? कोणत्या मुद्द्यांवर विरोधकांचा हल्लाबोल?

Parliament Monsoon Session 2026: सर्वाधिक चर्चेचा विषय हा आहे की, मोदी सरकार पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण विधेयके सादर करणार आहे, ज्यासाठी सरकारने आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवले आहे.
Parliament Monsoon Session 2026

Parliament Monsoon Session 2026

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

२० जुलै २०२६ रोजी सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अत्यंत गदारोळात पार पडले आहे. केंद्र सरकारने आठ प्रमुख विधेयकांची यादी तयार केली असताना विरोधी पक्ष नीट पेपरफुटी, राम मंदिर देणगी वाद, महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. १९ जुलै रोजी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षाने प्रतिकात्मक सभात्यागही केला. पहिल्याच दिवशी संसदेचे कामकाज पाच वेळा तहकूब करावे लागणे ही काही साधी गोष्ट नव्हती.

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Parliament monsoon session