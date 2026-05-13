IMD monsoon forecast update अंदमानात मॉन्सूनची चाहूल, चार-पाच दिवसांत आगमन; बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र

संपूर्ण भारतवर्षासाठी वरदान असलेल्या नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून) अंदमानातील आगमनासाठी पोषक हवामान तयार झाले आहे. आठवड्याच्या अखेरपर्यंत म्हणजेच पुढील चार ते पाच दिवसांत मॉन्सून अंदमान-निकोबार बेटांवर दाखल होण्याची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. मॉन्सून अंदमानात धडकण्याचा सांगावा मिळताच, केरळातील आगमनाबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत..दीर्घकालीन आगमनाच्या वेळा लक्षात घेता मॉन्सून साधारणतः २१ मेपर्यंत अंदमानाची राजधानी पोर्टब्लेअर येथे पोहोचतो. त्यापूर्वीच तो दक्षिण अंदमान समुद्रात दाखल होतो. एक जूनपर्यंत मॉन्सून केरळमध्ये डेरेदाखल होतो. यातच पुढील चार ते पाच दिवसांत दक्षिण बंगालचा उपसागर, अंदमान समुद्र व अंदमान निकोबार बेटांवर मॉन्सून दाखल होण्याचे संकेत मिळत असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे..गत वर्षर्षीदेखील १३ मे रोजी मॉन्सून दक्षिण अंदमानात दाखल झाला होता. तर केरळमध्ये तब्बल आठवडाभर आधी म्हणजेच २४ मे रोजी डेरे दाखल झालेला मॉन्सून २५ मे रोजी महाराष्ट्राच्या तळ कोकणात पोहोचला होता..बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्रबंगालच्या उपसागरात नैर्ऋत्येकडे मंगळवारी (ता. १२) कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढत असल्याने उद्यापर्यंत (ता. १४) ही प्रणाली आणखी तीव्र होणार आहे. या कमी दाब क्षेत्रापासून तमिळनाडू, रायलसीमा, उत्तर कर्नाटक ते मराठवाड्यापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे.