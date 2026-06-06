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Monsoon Winds Strengthen : मॉन्सूनच्या वाऱ्याचा वेग वाढला! महाराष्ट्रात दक्षिण कोकण, गोवा आणि घाटमाथ्यावर चार दिवस मुसळधार

Ghat Region Rain Update : मॉन्सूनच्या वाऱ्याचा वेग वाढल्याने महाराष्ट्रातील दक्षिण कोकण, गोवा आणि घाटमाथ्यावरील काही भागांत पुढील चार दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाच्या अंदाजातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
Monsoon Winds Strengthen maharashtra

Monsoon Winds Strengthen maharashtra

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

IMD Weather Forecast Maharashtra : राज्यात मॉन्सूनची वाटचाल सुरू असताना पुढील तीन ते चार दिवसांत दक्षिण कोकण, गोवा आणि घाट परिसरातील काही भागांमध्ये पावसाच्या प्रमाणात हळूहळू वाढ होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) ताज्या अंदाजानुसार या काळात मुंबईत पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक राहू शकते. मात्र, मुंबईत अपेक्षित पावसाची तीव्रता न आल्यास १४ जूनच्या आसपास पुन्हा पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

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