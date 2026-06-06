Monsoon Winds Strengthen : मॉन्सूनच्या वाऱ्याचा वेग वाढला! महाराष्ट्रात दक्षिण कोकण, गोवा आणि घाटमाथ्यावर चार दिवस मुसळधार

IMD Weather Forecast Maharashtra : राज्यात मॉन्सूनची वाटचाल सुरू असताना पुढील तीन ते चार दिवसांत दक्षिण कोकण, गोवा आणि घाट परिसरातील काही भागांमध्ये पावसाच्या प्रमाणात हळूहळू वाढ होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) ताज्या अंदाजानुसार या काळात मुंबईत पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक राहू शकते. मात्र, मुंबईत अपेक्षित पावसाची तीव्रता न आल्यास १४ जूनच्या आसपास पुन्हा पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..दक्षिण कोकण, गोवा आणि सह्याद्रीच्या घाटमाथा भागात पुढील काही दिवस ढगाळ वातावरणासह जोरदार सरींची शक्यता असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः डोंगराळ भाग, घाटमार्ग आणि नद्यांच्या परिसरात प्रवास करणाऱ्यांनी काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..केरळमध्ये ऑरेंज इशारादरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने केरळमधील अनेक जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, त्रिशूर तसेच लक्षद्वीप परिसरात ताशी ४० ते ६० किलोमीटर वेगाने वाहणारे वारे, विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना आणि ताशी ५ ते १५ मिलिमीटर दराने मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..नागरिकांना झाडाखाली किंवा कमकुवत संरचनांखाली आश्रय घेणे टाळण्याचा, रस्ते आणि वाहतुकीची स्थिती तपासूनच प्रवास करण्याचा तसेच अत्यावश्यक कामाशिवाय बाहेर पडणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. स्थानिक प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे..Monsoon Arrival Maharashtra : महाराष्ट्राच्या दिशेने मॉन्सूनची वाटचाल वेगवान; ७ ते ८ जूनदरम्यान आगमन, बंगालच्या उपसागरात मॉन्सून पट्टा अधिक तीव्र.महत्त्वाचे मुद्दे* दक्षिण कोकण, गोवा आणि घाटमाथा भागात पुढील ३ ते ४ दिवस पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता.* मुंबईत पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक राहण्याचा अंदाज.* आवश्यक परिस्थिती निर्माण झाल्यास १४ जूनच्या आसपास मुंबईत पावसासाठी पुन्हा अनुकूल वातावरण तयार होऊ शकते.* केरळमधील अनेक जिल्ह्यांसाठी विजांसह वादळी पाऊस आणि ताशी ४० ते ६० किमी वेगाच्या वाऱ्यांचा ऑरेंज अलर्ट.* डेंग्यू आणि मलेरियाच्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभाग सतर्क..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.