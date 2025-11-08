देश

Crime: जावयानं माझ्या मुलीला मारलं, सासूची तक्रार... मात्र सत्य समोर आल्यानंतर तोंड लपवावं लागलं, प्रकरण काय?

Crime News: मुलीच्या हत्येप्रकरणी सासूने जावयावर एफआयआर दाखल केला. मात्र सत्य उघड झाल्यावर सर्वांनाच धक्का बसला आहे. या विचित्र प्रकरणाची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
उत्तर प्रदेशातील गाजीपूरमध्ये एका महिलेने तिच्या जावई आणि तिच्या मुलीच्या सासरच्यांवर गंभीर आरोप केले. तिने एफआयआर देखील दाखल केला. ती म्हणाली, "या लोकांनी माझ्या मुलीची हत्या केली आहे. त्यांनी तिचा मृतदेहही गायब केला आहे." पण जेव्हा तिच्या मुलीबद्दलचे सत्य समोर आले तेव्हा आईला लाजेने तोंड लपवले.

