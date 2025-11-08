Crime: जावयानं माझ्या मुलीला मारलं, सासूची तक्रार... मात्र सत्य समोर आल्यानंतर तोंड लपवावं लागलं, प्रकरण काय?

उत्तर प्रदेशातील गाजीपूरमध्ये एका महिलेने तिच्या जावई आणि तिच्या मुलीच्या सासरच्यांवर गंभीर आरोप केले. तिने एफआयआर देखील दाखल केला. ती म्हणाली, "या लोकांनी माझ्या मुलीची हत्या केली आहे. त्यांनी तिचा मृतदेहही गायब केला आहे." पण जेव्हा तिच्या मुलीबद्दलचे सत्य समोर आले तेव्हा आईला लाजेने तोंड लपवले..मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण सादात पोलीस स्टेशन परिसरातील बरहापर भोजुराई येथील आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी दिवंगत रामजी दास यांच्या पत्नी राजवंती देवी यांनी पोलीस तक्रार दाखल केली. एफआयआर दाखल केला. त्यांनी आरोप केला की, त्यांच्या मुली रुची हिचा तिच्या सासरच्या लोकांनी हुंड्यासाठी छळ केला. त्यानंतर त्यांनी तिची हत्या केली आणि तिचा मृतदेह फेकून दिला. त्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला..Delhi Airport : दिल्ली विमानतळावर ATCमध्ये मोठा बिघाड, ९०० विमानांना विलंब तर २० उड्डाणे रद्द; ३६ तासांनतर काय आहे परिस्थिती?.सखोल चौकशी केल्यानंतर त्यांना प्रकरण संशयास्पद वाटले. अधिक तपास केल्यानंतर त्यांना आढळले की ज्या विवाहित महिलेच्या आईने खुनाचा गुन्हा दाखल केला होता ती प्रत्यक्षात जिवंत आहे. शिवाय ती दुसऱ्याशी लग्न करून मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे राहत होती. एका गुप्त माहितीच्या आधारे, सीओ रामकृष्ण तिवारी यांनी शुक्रवारी सकाळी ७ वाजता बरेहटा पुलावरून महिलेला ताब्यात घेतले. तिची चौकशी केली..विवाहित महिलेने सांगितले की, तिच्या पालकांनी तिच्या संमतीशिवाय तिचे लग्न जबरदस्तीने केले होते. तथापि, ती शाळेच्या दिवसांपासून दुसऱ्या तरुणावर प्रेम करत होती. तिला त्याच्याशी लग्न करायचे होते. जबरदस्तीने लग्न केल्यानंतर ती स्वतःहून त्याच्यासोबत निघून गेली होती. येथे कथित मृतक जिवंत असल्याची बातमी मिळताच, तिचा पती राजेंद्र, सासू कमली देवी, सासरे फूलचंद, मेहुणा मुन्ना, मेहुणी रेणू आणि आकाश, खानपूरमधील हाथोडा येथील रहिवासी जे हुंड्यासाठी खून झाल्याचा कलंक सहन करत होते. त्यांना दिलासा मिळाला. .विवाहित महिलेला परत मिळवल्यानंतर पोलिसांनी तिला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवले. हथौरा येथील रहिवासी राजेंद्र यांचे लग्न ६ जून २०२३ रोजी रुचीशी झाले होते. ३ ऑक्टोबर रोजी हुंडाबळी मृत्यूची तक्रार दाखल करताना तिच्या आईने सांगितले की, तिने हुंडा म्हणून ५०,००० रुपये आणि दागिने दिले होते. हुंडा म्हणून बाईक न मिळाल्याने तिच्या मुलीवर अत्याचार करण्यात आला. तिने असा आरोपही केला की तिच्या सासरच्या लोकांनी तिला केवळ मारहाणच केली नाही तर तिला जेवण आणि कपडेही नाकारले. अनेक पंचायत बैठका होऊनही, सासरच्यांचे वर्तन बदललेले नव्हते..Crime: तीन मुलांच्या आईचा भाच्यावर जीव जडला; गावी जाते सांगून पळ काढला, नंतर रागात पती नको ते करून बसला.असाही आरोप करण्यात आला आहे की, सासरच्या लोकांनी आमच्या घरी येऊन आमचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करायला सुरुवात केली. रुचीच्या वडिलांचे निधन झाल्यावर त्यांनी रुचीला तिच्या आईवडिलांच्या घरी शेवटचे भेटायला येऊ दिले नाही. लेखी तक्रारीत, रुचीच्या आईने आरोप केला आहे की जेव्हा तिने रुचीला भेटण्याची विनंती केली तेव्हा तिच्या सासरच्यांनी तिला शिवीगाळ केली आणि म्हटले, "आम्ही तिला संपवून टाकले आहे, म्हणून तुला जे काही करायचे ते कर.".Solapur Crime : मठात लोखंडी अँगलला दोरीने गळफास घेऊन ५८ वर्षीय व्यक्तीनं संपवलं जीवन; सोलापुरात खळबळ.नंतर, तिच्या आईने खानपूर पोलिसांवर समेट घडवून आणण्याचा आरोप केला. या संदर्भात, सीओ रामकृष्ण तिवारी यांनी सांगितले की विवाहित महिला सुरक्षित आढळली. तिला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. तिच्या सासरच्यांना अडकवण्यासाठी खोटा गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रश्नाबाबत, सीओ यांनी सांगितले की चौकशी केली जाईल आणि आवश्यक ती कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.