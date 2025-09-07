देश

Crime: धक्कादायक! १५ दिवसांच्या नवजात बाळाला फ्रीजरमध्ये ठेवलं, निर्दयी आईचं कृत्य, कारण आलं समोर

Moradabad Mother News: उत्तर प्रदेशमधून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. १५ दिवसांचे निरागस बाळ फ्रीजरमध्ये सापडले आहे. हे पाहून सर्वांचे डोळे पाणावले होते. आईनेच हे कृत्य केले होते.
Crime
CrimeSakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथे एका महिलेने तिच्या १५ दिवसांच्या नवजात बाळाला फ्रीजरमध्ये ठेवले. जेव्हा बाळ फ्रीजरमध्ये रडू लागले तेव्हा कुटुंबाला याची माहिती मिळाली. ही धक्कादायक घटना मुरादाबाद जिल्ह्यातील करुला येथून घडली आहे. तिच्या नवजात बाळासोबत असे कृत्य करणारी महिला मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्याचे सांगितले जात आहे.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
crime news in marathi
mother
new born baby
crime news marathi
new born
crime news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com