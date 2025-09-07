Crime: धक्कादायक! १५ दिवसांच्या नवजात बाळाला फ्रीजरमध्ये ठेवलं, निर्दयी आईचं कृत्य, कारण आलं समोर

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथे एका महिलेने तिच्या १५ दिवसांच्या नवजात बाळाला फ्रीजरमध्ये ठेवले. जेव्हा बाळ फ्रीजरमध्ये रडू लागले तेव्हा कुटुंबाला याची माहिती मिळाली. ही धक्कादायक घटना मुरादाबाद जिल्ह्यातील करुला येथून घडली आहे. तिच्या नवजात बाळासोबत असे कृत्य करणारी महिला मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्याचे सांगितले जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही महिला करुला येथील रहिवासी आहे. महिलेने १५ दिवसांपूर्वी एका मुलाला जन्म दिला. ही महिला पोस्टपर्टम सायकोसिस नावाच्या आजाराने ग्रस्त आहे. प्रसूतीनंतर महिलेला हा आजार झाला. बाळाला फ्रीजरमध्ये ठेवण्याची घटना शुक्रवारी घडली. शुक्रवारी महिलेने तिच्या १५ दिवसांच्या मुलाला फ्रीजरमध्ये ठेवले. त्यानंतर ती महिला झोपी गेली..PM Modi Manipur Visit : पंतप्रधान मोदी तीन तासांसाठी मणिपूरला जाणार; हिंसाचारानंतरचा पहिलाच दौरा; काँग्रेसची टीका.मुलाला फ्रीजरमध्ये ठेवल्यानंतर लगेचच तो रडू लागला. मुलाच्या रडण्याचा आवाज कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या कानावर पडला. यानंतर जेव्हा कुटुंब खोलीत पोहोचले तेव्हा ते स्तब्ध झाले. त्यांना दिसले की मूल फ्रीजरमध्ये आहे. त्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांनी ताबडतोब १५ दिवसांच्या मुलाला फ्रीजरमधून बाहेर काढले. कुटुंबाने महिलेला बाहेर काढले. पूर्वी, कुटुंबातील सदस्यांचा असा विश्वास होता की महिलेला वाईट आत्म्यांचा त्रास होत आहे..भूतबाधाचा महिलेवर कोणताही परिणाम झाला नाही. जेव्हा महिलेची प्रकृती सुधारली नाही, तेव्हा कुटुंब तिला डॉक्टरकडे घेऊन गेले. एका मानसोपचारतज्ज्ञाने कुटुंबाला सांगितले की महिलेला पोस्टपर्टम सायकोसिस नावाचा आजार आहे. ती महिला सध्या वास्तवापासून दूर आहे. ती महिला सध्या नैराश्यात आहे. या घटनेची परिसरात बरीच चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.