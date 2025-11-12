Crime: अपार कष्ट करून वाढवलं, पण नंतर कॉन्ट्रॅक्ट किलरच्या मदतीनं आईनं पोटच्या मुलाला संपवलं, धक्कादायक कारण समोर

कुटुंब हा एक असा शब्द आहे ज्यामध्ये प्रेम, विश्वास आणि आपलेपणाचा समावेश आहे. ही अशी जागा आहे जिथे एक आई आपल्या मुलांसाठी प्रत्येक त्रास आणि वेदना सहन करते. पण आंध्र प्रदेशात एका आईने स्वतः आपल्या मुलाच्या हत्येची सुपारी दिली. पोलिसांनी येथील एका आईला तिच्याच मुलाच्या हत्येचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. याचे धक्कादायक कारण समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५० वर्षीय श्यामलाने तिचा २२ वर्षीय मुलगा जयप्रकाश रेड्डी याला मारण्यासाठी ६ लाख रुपयांना एका कॉन्ट्रॅक्ट किलर टोळीला कामावर ठेवले होते. जयप्रकाश हा एमबीएचा विद्यार्थी होता. अलिकडेच त्याला दारूचे व्यसन लागले होते. तो त्याच्या आईकडे वारंवार पैसे मागत असे. ज्यामुळे श्यामला अस्वस्थ होत असे..Delhi Blast Updates : "बिलाल खान कनेक्शन" मधून उघडले दहशतवादी नेटवर्क? युपी एटीएसची धडक कारवाई! .पोलीस निरीक्षक गोपाल रेड्डी यांनी सांगितले की, परिस्थितीशी सामना करण्यास असमर्थ असलेल्या श्यामलाने कुटुंबाच्या ओळखीच्या शेतमजूर महेशला तिच्या मुलाला मारण्यास सांगितले. तिने त्याला ५०,००० रुपये आगाऊ दिले. त्यानंतर जयप्रकाशचा मृतदेह ७ नोव्हेंबर रोजी मुंबई-चेन्नई महामार्गालगत गुल्लापल्ली येथील एका दारूच्या दुकानाजवळ आढळला..दिल्ली स्फोटात अभिनेत्रीच्या शाळेतल्या मैत्रिणीचा मृत्यू, अहमदाबाद विमान दुर्घटनेतही गमावलेली कॉलेज मैत्रिण.सुरुवातीला हा मृत्यू संशयास्पद मानला जात होता. परंतु फॉरेन्सिक टीम आणि श्वान पथक तैनात केल्यानंतर तपासाला गती मिळाली. शिवाय पीडितेची ओळख पटली. निरीक्षक गोपाल रेड्डी यांनी सांगितले की, महेशच्या मोबाईल फोनवरून श्यामलाला आलेल्या कॉलवरून सत्य उघड झाले. महेशने ही योजना राबवण्यासाठी इतर अनेक लोकांना सामील केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर पोलिसांनी श्यामला, महेश आणि इतर सहा जणांना अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.