Flying Car Video: मोटर मेकॅनिकच्या मुलाने सायन्स न शिकता बनवली देशातील पहिली 'उडणारी कार'; ताशी २०० किमी वेग

आकाशात उडणारी कार हे स्वप्न चित्रपटांपुरते मर्यादित राहू नये, यासाठी अल्मोडा जिल्ह्यातील रवि टम्टा यांनी प्रत्यक्ष प्रयोग सुरू केला आहे. विज्ञान किंवा अभियांत्रिकीची पार्श्वभूमी नसतानाही त्यांनी स्वतःच्या प्रयत्नांतून ‘हपिडा स्काईनेक्स’ नावाची वन-सीटर इलेक्ट्रिक हेलीकार विकसित केली आहे. या प्रोटोटाइपची पहिली चाचणीही यशस्वी झाली असून कार सुमारे एक मिनिट हवेत राहण्यात यशस्वी ठरली..रवि टम्टा यांचे वडील हरिश राम हे काफलीखान येथे मोटर मेकॅनिक म्हणून काम करतात. रवि यांनी नैनीतालमधून बी.ए.पर्यंत शिक्षण घेतले आहे. मात्र, लहानपणापासून यंत्रे आणि तंत्रज्ञानाबद्दल असलेल्या कुतूहलातून त्यांनी विविध प्रयोग सुरू केले. २०१५ मध्ये त्यांच्या मनात उडणारी कार तयार करण्याची कल्पना आली आणि त्यानंतर जवळपास दशकभराच्या प्रयत्नांतून या प्रोटोटाइपने आकार घेतला..२०० किमी प्रतितास वेगाने उडण्याचा दावारवि यांनी विकसित केलेली ‘हपिडा स्काईनेक्स’ ही वन-सीटर इलेक्ट्रिक हेलीकार असून, तिचा संभाव्य वेग ताशी २०० किलोमीटरपर्यंत असल्याचे सांगण्यात येते. ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या पुढील स्वरूपातून ही वैयक्तिक हवाई वाहतूक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.या प्रोटोटाइपची प्राथमिक चाचणी घेताना ती सुमारे एक मिनिट हवेत उडली. या यशानंतर रवि यांनी तंत्रज्ञानाचा पुढील विकास आणि सुरक्षितता चाचण्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे..घरातून सुरू झाला प्रयोगही हेलीकार विकसित करण्यासाठी रवि यांनी ‘हपिडा स्काय प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीच्या माध्यमातून काम केले. आवश्यक सुटे भाग चीनमधून, तर इंजिन मद्रास येथून आणण्यात आले. त्यानंतर घरच्या पातळीवर या भागांची जुळवाजुळव करून त्यांनी प्रोटोटाइप तयार केला.या तंत्रज्ञानासाठी पेटंट प्रक्रियाही करण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते. भविष्यात या वाहनाचा व्यावसायिक आणि सुरक्षित वापर करता यावा, यासाठी रवि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाशी (DGCA) संपर्क साधण्याच्या तयारीत आहेत..जंगलातील ‘पिरुल’पासून रोजगाराची संधीरवि टम्टा यांचा प्रयोग केवळ उडणाऱ्या कारपुरता मर्यादित नाही. उत्तराखंडच्या जंगलांमध्ये आगीचे एक कारण ठरणाऱ्या चीडच्या सुकलेल्या पानांना म्हणजेच ‘पिरुल’ला उपयोगी संसाधनात रूपांतरित करण्यासाठी त्यांनी ‘पाइनपीट मशीन’ विकसित केली आहे.या यंत्राच्या माध्यमातून पिरुलपासून पाइनपीट आणि बायो-पेलेट्स तयार करता येतात. यांचा वापर रोपवाटिका आणि ऊर्जा निर्मितीसाठी केला जाऊ शकतो. या मॉडेलला जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडूनही सहकार्य मिळाले असून, उत्तराखंडातील दहा जिल्ह्यांमध्ये त्याचा विस्तार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात येते..यातून ग्रामीण भागातील महिला आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.दिव्यांगांसाठी काठीपासून अग्निशामक यंत्रापर्यंतरवि यांनी यापूर्वीही विविध गरजांवर आधारित उपकरणे तयार केली आहेत. वन विभागासाठी अग्निशामक यंत्र, दिव्यांगांसाठी विशेष काठी, स्टिक मोबाइल चार्जर आणि इलेक्ट्रोलाइट पंप मशीन यांसारख्या उपकरणांवर त्यांनी काम केले आहे.अल्मोड्यासारख्या डोंगराळ भागातून सुरू झालेला रवि टम्टा यांचा हा प्रवास ‘मोठी प्रयोगशाळा नसली तरी मोठी कल्पना असू शकते’ हे दाखवून देणारा आहे. उडणाऱ्या कारचा प्रयोग अद्याप प्रोटोटाइप आणि नियामक मंजुरीच्या टप्प्यावर असला, तरी पारंपरिक शिक्षणापेक्षा जिज्ञासा, प्रयोगशीलता आणि सातत्याच्या जोरावर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काहीतरी वेगळे करण्याचा त्यांचा प्रयत्न निश्चितच लक्षवेधी ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.