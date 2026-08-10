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Flying Car Video: मोटर मेकॅनिकच्या मुलाने सायन्स न शिकता बनवली देशातील पहिली 'उडणारी कार'; ताशी २०० किमी वेग

Motor Mechanics Son Builds Flying Car With Claimed 200 Kmph Speed: अल्मोड्यातील रवि टम्टा यांची ‘हपिडा स्काईनेक्स’ वन-सीटर इलेक्ट्रिक हेलीकार; विज्ञान शिक्षणाशिवाय दशकभराच्या प्रयोगातून २०० किमी प्रतितास वेगाची क्षमता
Indias Flying Car Innovation Motor Mechanics Son Builds Aircraft Like Vehicle Without Science Education At 200 Kmph

Indias Flying Car Innovation Motor Mechanics Son Builds Aircraft Like Vehicle Without Science Education At 200 Kmph

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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आकाशात उडणारी कार हे स्वप्न चित्रपटांपुरते मर्यादित राहू नये, यासाठी अल्मोडा जिल्ह्यातील रवि टम्टा यांनी प्रत्यक्ष प्रयोग सुरू केला आहे. विज्ञान किंवा अभियांत्रिकीची पार्श्वभूमी नसतानाही त्यांनी स्वतःच्या प्रयत्नांतून ‘हपिडा स्काईनेक्स’ नावाची वन-सीटर इलेक्ट्रिक हेलीकार विकसित केली आहे. या प्रोटोटाइपची पहिली चाचणीही यशस्वी झाली असून कार सुमारे एक मिनिट हवेत राहण्यात यशस्वी ठरली.

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