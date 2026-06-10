Rajya Sabha Election : 'ऑपरेशन कमळ'ची भीती की क्रॉस व्होटिंगचं संकट? राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा मोठा गेम प्लॅन; चार्टर्ड विमानाने 63 आमदारांना हलवले

बंगळूर : आगामी राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशात पुन्हा एकदा ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ला सुरुवात झाली (MP Congress MLAs in Bengaluru Resort) आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून कथित ‘ऑपरेशन कमळ’ तसेच संभाव्य क्रॉस व्होटिंगच्या भीतीमुळे मध्यप्रदेश काँग्रेसने आपल्या ६३ आमदारांना तब्बल दहा दिवसांसाठी कर्नाटकची राजधानी बंगळूर येथे हलविले आहे..मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथून विशेष चार्टर्ड विमानाने काँग्रेस आमदारांचे पथक मंगळवारी सायंकाळी बंगळुरातील केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दाखल झाले. विमानतळावरून त्यांना कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत थेट बिदडी येथील प्रसिद्ध वंडरला रिसॉर्टमध्ये नेले..काँग्रेस हायकमांडने या संपूर्ण हालचालीचे बारकाईने नियोजन केले असून, पक्षाचे कर्नाटक प्रभारी रणदीपसिंह सुरजेवाला आधीच रिसॉर्टमध्ये दाखल झाले आहेत. काँग्रेसचे आमदार एच. सी. बालकृष्ण यांनी त्यांचे स्वागत केले..Kasarde Flyover Leak : मुंबई-गोवा हायवेवरील कासार्डे पुलाची दुरुस्ती ठरली कुचकामी? मॉन्सून सुरू होताच स्लॅबमधून गळू लागले पाणी; प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण.मतदानापर्यंत रिसॉर्टमध्येच मुक्कामराज्यसभा निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आमदारांचा विरोधी पक्षांशी किंवा कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय संपर्काशी संबंध येऊ नये, यासाठी त्यांना १७ जूनपर्यंत वंडरला रिसॉर्टमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या कालावधीत सर्व आमदार वरिष्ठ नेत्यांच्या देखरेखीखाली राहतील. मतदानाच्या आदल्या दिवशी किंवा मतदानाच्या दिवशी त्यांना पुन्हा मध्य प्रदेशात नेऊन थेट मतदान केंद्रावर पोहोचविण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे..अपक्ष आमदारही बंगळुरातया राजकीय घडामोडींमध्ये आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. मध्य प्रदेशातील तीन प्रभावी अपक्ष आमदारही गुप्तपणे बंगळुरात दाखल झाल्याची माहिती आहे; मात्र हे आमदार काँग्रेसच्या गटासोबत रिसॉर्टमध्ये न राहता शहरातील एका खासगी हॉटेलमध्ये थांबले आहेत. त्यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांकडून पडद्यामागे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जाते..Nashik ACB Raid : सटाणा तहसील कार्यालयातच खळबळ! कर्जमाफीच्या ७/१२ उताऱ्यासाठी १० हजारांची लाच घेताना महिला तलाठी रंगेहात जाळ्यात; एसीबीची धडक कारवाई.प्रत्येक मत महत्त्वाचेमध्य प्रदेशातील राज्यसभा निवडणूक अत्यंत चुरशीची होण्याची शक्यता असून, प्रत्येक मत निर्णायक मानले जात आहे. एखाद्या आमदाराने पक्षविरोधी मतदान केल्यास अधिकृत उमेदवाराच्या विजयावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे काँग्रेसने आपले आमदार सुरक्षित ठेवण्यासाठी काँग्रेसशासित कर्नाटकची निवड केल्याचे मानले जात आहे..रिसॉर्टस् केंद्रबिंदूयापूर्वीही गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील राजकीय संकटांच्या काळात बंगळुरातील रिसॉर्टस् अशाच राजकीय नाट्यांचे केंद्रबिंदू ठरले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.