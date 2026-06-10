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Rajya Sabha Election : 'ऑपरेशन कमळ'ची भीती की क्रॉस व्होटिंगचं संकट? राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा मोठा गेम प्लॅन; चार्टर्ड विमानाने 63 आमदारांना हलवले

Why Congress Shifted MLAs to Bengaluru Ahead of Rajya Sabha Polls : यापूर्वीही गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील राजकीय संकटांच्या काळात बंगळुरातील रिसॉर्टस् अशाच राजकीय नाट्यांचे केंद्रबिंदू ठरले होते.
MP Congress MLAs in Bengaluru Resort

MP Congress MLAs in Bengaluru Resort

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बंगळूर : आगामी राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशात पुन्हा एकदा ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ला सुरुवात झाली (MP Congress MLAs in Bengaluru Resort) आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून कथित ‘ऑपरेशन कमळ’ तसेच संभाव्य क्रॉस व्होटिंगच्या भीतीमुळे मध्यप्रदेश काँग्रेसने आपल्या ६३ आमदारांना तब्बल दहा दिवसांसाठी कर्नाटकची राजधानी बंगळूर येथे हलविले आहे.

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