मुंबईत पीएम मोदींच्या कार्यक्रमापूर्वी सुरक्षेत मोठी त्रुटी! बंदूकधारी अन् बनावट PMO अधिकाऱ्याला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

मुंबईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कार्यक्रम आहे. अशातच BKC परिसरातील जिओ वर्ल्ड प्लाझामध्ये दोन संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. यातील मुख्य संशयितानं आपण PMOचा अधिकारी असल्याचं सांगितलं होतं. त्याच्याकडे बनावट सरकारी ओळखपत्र सापडलं असून त्याच्यासोबत असलेल्या व्यक्तीनं स्वतःला त्याचा बॉडीगार्ड असल्याचं सांगितलं. त्याच्याकडेही बंदूकही आढळली आहे. या घटनेमुळे चांगलीच खळबळ उडाली असून सुरक्षा यंत्रणात सतर्क झाल्या आहेत. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रोहन पारेख असं मुख्य संशयिताचं नाव असून तो २४ वर्षांचा आहे. सुरक्षा तपासणीदरम्यान दोघांनाही ताब्यात घेण्यात आलं. या प्रकरणाचा पुढील तपास मुंबई क्राइम ब्रँचकडून सुरू आहे. या दोघांसोबत आणखी एक व्यक्ती असल्याचं समोर आलं असून, तो घटनास्थळावरून पसार झाला, अशी माहिती आहे. पोलिसांकडून त्याचा शोध घेतला जातो आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तिघांनी संशयास्पद सरकारी ओळखपत्राचा वापर करून जिओ वर्ल्ड प्लाझाच्या सुरक्षा यंत्रणेला चकवत आत प्रवेश केला. त्यांच्याकडे शस्त्र असल्याचाही समोर आलं. या प्रकरणी BKC पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचारी असल्याचं भासवणं आणि शस्त्रासह बेकायदेशीर प्रवेश केल्याचे आरोप त्यांच्यावर आहेत..दरम्यान, पंतप्रधान मोदी मुंबईत ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६च्या सातव्या आवृत्तीचं उद्घाटन करणार आहेत. डिजिटल पेमेंट, आर्थिक समावेशन आणि नव्या तंत्रज्ञानावर या परिषदेत चर्चा होणार आहे. याआधी मोदी वडोदऱ्यातील कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचे तीन महत्त्वाचे भाग देशाला समर्पित केले. याशिवाय त्यांनी तरुणांशी संवाद साधत दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांपासून सावध राहण्याचं आवाहन केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.