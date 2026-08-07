Nainital Viral Video: काय आहे 'बिच्छू बूटी'? तरुणींची छेड काढणाऱ्या रोडरोमिओंना अद्दल ग्रामस्थांनी असा शिकवला धडा! पाहा व्हिडिओ

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथून नैनीतालमध्ये फिरण्यासाठी आलेल्या दोन तरुणांवर स्थानिक तरुणींची छेड काढल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थांनी दोघांना पकडून मारहाण केली. त्यानंतर त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..काय घडले?मुक्तेश्वर परिसरातील सतौली गावात कारमधून जाणाऱ्या दोन तरुणांनी रस्त्यावरून जाणाऱ्या काही तरुणींवर अश्लील टिप्पणी केल्याचा आरोप आहे. तरुणींनी ही बाब तातडीने कुटुंबीय आणि गावकऱ्यांना सांगितली. त्यानंतर ग्रामस्थांनी कारचा पाठलाग करून दोन्ही तरुणांना पकडले..ग्रामस्थांनी दिली अनोखी शिक्षाग्रामस्थांनी दोघांच्या चेहऱ्याला काळे फासले आणि चपलांनी मारहाण केली. त्यानंतर डोंगराळ भागात आढळणारी 'बिच्छू बूटी' ही जंगली वनस्पती त्यांच्या अंगावर घासण्यात आली. या वनस्पतीच्या स्पर्शामुळे त्वचेवर तीव्र जळजळ आणि खाज येते. घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे..सोशल मीडियावर चर्चाया घटनेनंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी ग्रामस्थांच्या कृतीचे समर्थन केले आहे, तर काहींनी कायदा हातात घेणे चुकीचे असल्याचे सांगत अशा प्रकरणात पोलिसांकडे तक्रार करणे योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.पोलिसांची कारवाईग्रामस्थांनी दोन्ही तरुणांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले. पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.