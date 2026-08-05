World Records: अवघ्या १८व्या वर्षी प्राध्यापक! अमेरिकेच्या नॅथन थॉमसने मोडला ३०६ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, अचंबित करणारा प्रवास, गिनेस बुकमध्ये नोंद

मियामी : जगभरातील बहुतांश तरुण वयाच्या अठराव्या वर्षी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्याच्या किंवा पहिल्या-दुसऱ्या सत्रामध्ये स्थिर होण्याच्या तयारीत असतात. मात्र, अमेरिकेतील फ्लोरिडाच्या नॅथन थॉमस या तरुणाने तब्बल ३०६ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडत प्राध्यापक होण्याचा मान मिळविला आहे. आज नॅथन फ्लोरिडाच्या प्रतिष्ठित मियामी डेड महाविद्यालयात अभियांत्रिकाचा प्राध्यापक म्हणून विद्यार्थ्यांना शिकवत आहे. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.नॅथनचा हा प्रवास अचंबित करणारा आहे. याआधी १७१७मध्ये स्कॉटलंडमधील गणितज्ञ मॅकलोरीन वयाच्या १९व्या वर्षी प्राध्यापक झाले होते. त्यांचा हा विक्रम आतापर्यंत अबाधित होता. मात्र, नॅथनने १८ वर्षे ३४६ दिवस वयाचा असताना जगातील सर्वांत तरुण प्राध्यापक होण्याचा मान मिळविला आहे. गिनेस बुकमध्येही या विक्रमाची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे नॅथनच्या वर्गातील अनेक विद्यार्थी त्याच्याच एवढे आहेत. नॅथनच्या कुटुंबात अनेक अभियंते असून, लहानपणापासूनच विज्ञान आणि अभियांत्रिकीची आवड निर्माण झाली. गणिताची गोडी लावण्याचे आणि विज्ञानाचा भक्कम पाया घालण्याचे श्रेय तो आपल्या आईला देतो..आता कायद्याचाही अभ्यासअभियांत्रिकीपुरतेच नॅथनचे ध्येय मर्यादित नाही. अध्यापनासोबतच तो मियामी विधी विद्यापीठामध्ये ‘ज्युरिस डॉक्टर’ पदवीचे शिक्षण घेत असून २०२८ मध्ये पदवी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. बौद्धिक संपदा कायद्यात विशेष प्राविण्य मिळवून विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवकल्पनांच्या संरक्षणासाठी काम करण्याची त्याची इच्छा आहे. अभियांत्रिकीमुळे विकसित झालेली तार्किक विचारशक्ती आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता कायद्याच्या शिक्षणातही तितकीच उपयुक्त ठरत असल्याचे तो सांगतो..माझ्याच एवढ्या विद्यार्थ्यांना शिकवताना कधीच संकोच वाटला नाही. शिकण्याला वयाची मर्यादा नसते. जिज्ञासा, मेहनत आणि सातत्य या गोष्टीच खऱ्या अर्थाने महत्त्वाच्या असतात. वर्गात प्रत्येक जण काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी, स्वतःला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी आणि प्रगतीसाठीच येतो. विद्यार्थ्यांना एखादी कठीण संकल्पना समजल्याचा क्षण हा शिक्षक म्हणून सर्वांत समाधान देणारा आहे.- नॅथन थॉमस.Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.दहाव्या वर्षीच महाविद्यालयात प्रवेशनॅथनने शालेय शिक्षण सुरू असतानाच अवघ्या दहाव्या वर्षी दुहेरी नोंदणी कार्यक्रमांतर्गत मियामी डेड कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला.वयाच्या १४व्या वर्षी त्याने फ्लोरिडा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतला. तेथे त्याने विद्युत अभियांत्रिकी विषयातील पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले.काही वर्षांनी तो ज्या महाविद्यालयात बालविद्यार्थी म्हणून शिकला होता, त्याच ठिकाणी प्राध्यापक म्हणून परतला आहे.ऑगस्ट २०२३ पासून तो अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना ‘सी फॉर इंजिनिअर्स’ हा अभ्यासक्रम शिकवत आहे. या अभ्यासक्रमात ‘सी’ ही संगणकीय भाषा आणि संगणकीय समस्या सोडविण्याची तंत्रे शिकवली जातात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.