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World Records: अवघ्या १८व्या वर्षी प्राध्यापक! अमेरिकेच्या नॅथन थॉमसने मोडला ३०६ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, अचंबित करणारा प्रवास, गिनेस बुकमध्ये नोंद

Nathan Thomas Becomes Worlds Youngest Professor at 18: १८ वर्षांच्या नॅथनचा विक्रम: दहाव्या वर्षी महाविद्यालयात प्रवेश, १४व्या वर्षी अभियांत्रिकी पदवी, आता मियामी डेड कॉलेजमध्ये सर्वात तरुण प्राध्यापक म्हणून गिनेसमध्ये नोंद
Nathan Thomas Breaks 306 Year Old Record Becomes Worlds Youngest Engineering Professor at Age 18

Nathan Thomas Breaks 306 Year Old Record Becomes Worlds Youngest Engineering Professor at Age 18

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सकाळ वृत्तसेवा
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मियामी : जगभरातील बहुतांश तरुण वयाच्या अठराव्या वर्षी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्याच्या किंवा पहिल्या-दुसऱ्या सत्रामध्ये स्थिर होण्याच्या तयारीत असतात. मात्र, अमेरिकेतील फ्लोरिडाच्या नॅथन थॉमस या तरुणाने तब्बल ३०६ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडत प्राध्यापक होण्याचा मान मिळविला आहे. आज नॅथन फ्लोरिडाच्या प्रतिष्ठित मियामी डेड महाविद्यालयात अभियांत्रिकाचा प्राध्यापक म्हणून विद्यार्थ्यांना शिकवत आहे.

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