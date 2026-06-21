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नॅशनल हायवे अन् एक्सप्रेस वेवर हवामानानुसार बदलणार वेग मर्यादा; उल्लंघन केल्यास आपोआप ई-चलान

New Highway Rule Links Speed Limits to Weather Conditions खराब हवामान असताना राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेस वेवर होणारे अपघात टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. हवामानुसार आता वेगमर्यादा लागू असणार आहे.
Weather-Linked Speed Restrictions on Expressways: Automatic E-Challans for Overspeeding Announced

Weather-Linked Speed Restrictions on Expressways: Automatic E-Challans for Overspeeding Announced

सूरज यादव
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भारतात राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेस वेवर गाड्यांचा वेग आता हवामानानुसार बदलणार आहे. देशात पहिल्यांदाच, पाऊस, धूळीचे वादळ, धुके किंवा खराब हवामान असल्याच एक्सप्रेस वेवर वेग ६० ते ८० किमी प्रतितास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर हवामान स्वच्छ असेल तर गाड्यांचा वेग जास्तीजास्त १०० आणि एक्सप्रेस वेवर १२० किमी प्रतितास इतकी मर्यादा असेल.

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