नॅशनल हायवे अन् एक्सप्रेस वेवर हवामानानुसार बदलणार वेग मर्यादा; उल्लंघन केल्यास आपोआप ई-चलान

भारतात राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेस वेवर गाड्यांचा वेग आता हवामानानुसार बदलणार आहे. देशात पहिल्यांदाच, पाऊस, धूळीचे वादळ, धुके किंवा खराब हवामान असल्याच एक्सप्रेस वेवर वेग ६० ते ८० किमी प्रतितास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर हवामान स्वच्छ असेल तर गाड्यांचा वेग जास्तीजास्त १०० आणि एक्सप्रेस वेवर १२० किमी प्रतितास इतकी मर्यादा असेल. .हवामान खराब असताना वेग मर्यादेचं पालन न केल्यास थेट ई चलान कापलं जाईल आणि त्याबाबत मेल पाठवला जाणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मान्सूनमध्ये काही निवडक राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर डायनॅमिक स्पीड लिमिट लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्ग अत्यंत आवश्यक, भूसंपादनाची अधिसूचना जारी; आक्षेप नोंदवण्याची ३० जूनची अंतिम डेडलाईन.महामार्गावर जागोजागी अत्याधुनिक व्हिजिबिलिटी सेन्सर आणि वेदर स्टेशन्स लावण्यात आले आहेत. हवामानाचा अंदाज घेऊन त्याचा डेटा एनएचएआय मुख्य ट्राफिक मॅनेजमेंट सेंटरला पाठवेल. तिथून रियल टाइम महामार्गार धावणाऱ्या कारच्या स्क्रीन, रस्त्यावरील डिजिटल बोर्ड आणि चालकांच्या फोनवर अलर्ट पाठवला जातो. यामुळे गाड्यांचा वेग तात्काळ कमी करण्यास मदत होईल..जियो फेन्सिंग तंत्रज्ञानामुळे महामार्गावर एक व्हर्च्युअल बाउंड्री तयार केली जाईल आणि वाहने या परिसरात येताच टेलिकॉम टॉवरवरून चालकांच्या फोनवर एक सुरक्षा मेसेज पोहोचेल. त्यात सेल ब्रॉडकास्ट तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. इंटरनेट उपलब्ध नसतानाही मेसेज पोहोचेल..मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आयआयटी तज्ज्ञांनी तयार केलेल्या मॉडेलनुसार डायनॅमिक स्पीड लिमिट आणि रीअल टाइम कार स्क्रिन अलर्ट सिस्टिम लागू झाल्यानंतर अपघाताच्या घटना ७० ते ८० टक्के कमी होतील..पहिल्या टप्प्यात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आणि उत्तर प्रदेशातील गंगा एक्सप्रेस वेवर काही टप्प्यात हे प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलं जात आहे. याचे परिणाम आणि सॉफ्टवेअरमधील इतर त्रुटी दूर केल्यानंतर वर्षभरात देशातील प्रमुख ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेवर आणि ब्लॅक स्पॉट असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर लागू केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.