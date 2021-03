शरद पवारांचा मोठा खुलासा; अनिल देशमुखांकडेच राहणार गृहखाते

नवी दिल्ली - माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी गेल्याच आठवड्यात काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेले केरळचे ज्येष्ठ नेते पीसी चाको यांच्या पक्षप्रवेश झाला. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांना राज्यातील घडामोडींबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. यामध्ये सचिन वाझे प्रकरणावरून राज्य सरकार अडचणीत आले आहे का असेही त्यांना विचारले गेले. यावर शरद पवार यांनी एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या प्रकरणाचा राज्य सरकारवर परिणाम होईल असं मला वाटत नाही असं म्हटलं. सचिन वाझे हे शिवसेनेच्या जवळचे असून त्यावरून विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरलं आहे.

सचिन वाझे प्रकरणाचा तपास सध्या राष्ट्रीय तपास संस्था म्हणजेच एनआयए करत आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरु असून सत्य काय ते समोर येईल. एनआयए तपास करत असेल तर त्यांना सहकार्य करणं ही आमची जबाबदारी आहे. ज्या लोकांनी अधिकाराचा गैरवापर केला त्यांना जागा दाखवण्याचं काम एनआयए करत असल्याचंही शरद पवार यांनी सांगितलं.

There are no problems in Maha Vikas Aghadi. The Maharashtra government led by Uddhav Thackeray is working properly: NCP Chief Sharad Pawar, in Delhi pic.twitter.com/FDoZoxmOJT

— ANI (@ANI) March 16, 2021