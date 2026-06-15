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TMC बंडखोरांना राज्यात १३०० मतं मिळवू न शकलेल्या पक्षाचा आधार, शून्यावरून थेट २० खासदार; NCPIचा इतिहास काय? कोण चालवतं?

Who Runs NCPI? तृणमूलच्या बंडखोर खासदारांनी विलिनीकरणाची घोषणा केल्यानंतर आता एनसीपीआय पक्षाची चर्चा रंगली आहे. हा पक्ष का, कधी स्थापन झाला, याचे अध्यक्ष कोण असे प्रश्न विचारले जात आहेत.
TMC बंडखोरांना राज्यात १३०० मतं मिळवू न शकलेल्या पक्षाचा आधार, शून्यावरून थेट २० खासदार; NCPIचा इतिहास काय? कोण चालवतं?
सूरज यादव
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पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या २८ खासादारांपैकी २० बंडखोर खासदारांनी नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टीत विलिनीकरणाची घोषणा केलीय. बंडखोर खासदारांनी रविवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन विलीनीकरणाचे अधिकृत पत्र सोपवले. या गटाचे नेतृत्व करणाऱ्या काकोली घोष यांना संसदेत वेगळ्या बैठक व्यवस्थेची मागणीही करण्यात आलीय. NCPI Explained: Why TMC Rebels Chose This Little-Known Party

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