TMC बंडखोरांना राज्यात १३०० मतं मिळवू न शकलेल्या पक्षाचा आधार, शून्यावरून थेट २० खासदार; NCPIचा इतिहास काय? कोण चालवतं?

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या २८ खासादारांपैकी २० बंडखोर खासदारांनी नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टीत विलिनीकरणाची घोषणा केलीय. बंडखोर खासदारांनी रविवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन विलीनीकरणाचे अधिकृत पत्र सोपवले. या गटाचे नेतृत्व करणाऱ्या काकोली घोष यांना संसदेत वेगळ्या बैठक व्यवस्थेची मागणीही करण्यात आलीय. NCPI Explained: Why TMC Rebels Chose This Little-Known Party.तृणमूलच्या बंडखोर खासदारांनी विलिनीकरणाची घोषणा केल्यानंतर आता एनसीपीआय पक्षाची चर्चा रंगली आहे. हा पक्ष का, कधी स्थापन झाला, याचे अध्यक्ष कोण असे प्रश्न विचारले जात आहेत. ज्या पक्षाचं नाव त्रिपुरा राज्याच्या बाहेर माहिती नाही, त्रिपुरातही नावापुरतं अस्तित्व असलेला पक्ष आता तृणमलूच्या बंडखोरांनी विलिनीकरण केल्यामुळे देशातला पाचवा मोठा पक्ष ठरला आहे..खासदारकीसाठी TMC बंडखोरांनी निवडला त्रिपुरातला लहान पक्ष, फक्त नावाला अस्तित्वात; दोन वर्षांपूर्वी NCPIची स्थापना.नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया हा त्रिपुराचा नोंदणीकृत पण अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहे. एनसीपीआयची स्थापना त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी २० जानेवारी २०२३ रोजी झाली. या पक्षाचं निवडणूक चिन्ह पेनाची निब हे आहे..निवडणूक आयोगाकडे असेलल्या नोंदीनुसार, पक्षाला फक्त १ लाख १३ हजार रुपये इतकी देणगी मिळाली होती. सध्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद शेली कुंडू यांच्याकडे आहे. एनसीपीआयच्या नावे नोंद असलेल्या दोन संघटनांच्या संचालकही शेली कुंडू आहेत. बंगालमध्ये हावडा जिल्ह्यात पक्षाचं कार्यालय असून अध्यक्ष शेली कुंडू यांचे पती उत्तिया कुंडू हे आहेत. अलिकडेच उत्तिया यांनी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारींसोबत फोटो शेअर केला होता..एनसीपीआयने त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत ७ अर्ज भरले होते. पण चार जणांचे अर्ज फेटाळण्यात आले होते. तर एनसीपीआयच्या फक्त दोनच उमेदवारांनी निवडणूक लढली. एका जागेवर अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा दिला. यातही त्यांना मोठा पराभवाचा धक्का बसला होता. त्यांच्या तिन्ही उमेदवारांना मिळून १३०० मतं मिळाली होती. त्रिपुरा निवडणुकीनंतर पक्षाचं अस्तित्वच उरलं नव्हतं..२०२३च्या पश्चिम बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकीत लढण्याचा पक्षाचा प्लान होता. पण त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीनंतर अंतर्गत धुसफूस सुरू झाली आणि निधीमुळे संघटनेचं काम थांबलं. एनसीपीआयला २०२४ची लोकसभा निवडणूक लढता आली नाही. मात्र आता तृणमूलच्या बंडामुळे पक्षाचे थेट २० खासदार झाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.