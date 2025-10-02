पैसा बोलता है! देशात महाराष्ट्र अन् शहरांमध्ये पुणे, भ्रष्टाचारात आघाडीवर; NCRBच्या अहवालात धक्कादायक माहिती उघड

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने अलिकडे प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. यात भ्रष्टाचाराबाबत जी माहिती समोर आलीय ती महाराष्ट्रासाठी लाजीरवाणी आहे. २०२३ मध्ये देशात भ्रष्टाचार निर्मूलन अंतर्गत सर्वाधिक गुन्हे हे महाराष्ट्रात दाखल झाले होते. तब्बल ७६३ प्रकरणं भ्रष्टाचाराची होती. याशिवाय कॉपीराइटच्या उल्लंघनातही महाराष्ट्र आघाडीवर होतं. .केंद्र आणि राज्य सरकार पारदर्शक कारभाराची दवंडी पिटत असले तरीही भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. एनसीआरबीच्या अहवालातून भ्रष्टाचाराबाबत धक्कादायक अशी आकडेवारी समोर आलीय. देशात महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रात पुण्यात सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. २०२३च्या आकडेवारीतून ही बाब उघड झाली..बेस्ट फ्रेंडचा प्रेमसंबंधाला नकार, माझी नाही तर कोणाचीच नाही म्हणत संपवलं; १७ वर्षीय तरुणीच्या हत्येचा उलगडा, तरुणाला अटक.महाराष्ट्रात ३३५ प्रकरणं कॉपीराइटची होती. यात ३४० जणांनी तक्रार दाखल केली होती. तर महाराष्ट्रानंतर भ्रष्टाचारात उत्तर प्रदेशचा नंबर लागतो. उत्तर प्रदेशात भ्रष्टाचार प्रकरणी २०२३मध्ये २१६ गुन्हे दाखल झाले आहेत. २०२३ या एका वर्षात देशभरात भ्रष्टाचाराची उघड झालेल्या प्रकरणांची संख्या ११३९ इतकी होती. त्यामध्ये सर्वाधिक ७६३ भ्रष्टाचाराचे गुन्हे महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्रानंतर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आसाम आणि जम्मू काश्मीर या राज्यांचा नंबर लागतो..पुण्यात सर्वाधिक प्रकरणंभ्रष्टाचाराची प्रकरण उघडकीस येणाऱ्या शहरांमध्येही महाराष्ट्रातील पुणे शहर आघाडीवर आहे. पुण्यात २०२३ मध्ये सर्वाधिक २८ प्रकरणं उघडकीस आली. त्यानंतर कोइम्बतूर, चेन्नई या शहरांचा क्रमांक लागतो. तर नागपूर, मुंबई यांचाही या यादीत समावेश आहे..हे कसले शिक्षक? नोकरी जाण्याच्या भीतीनं २-३ दिवसांच्या बाळाला जंगलात दगडाखाली गाडलं; पती-पत्नीला अटक.एट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातही राज्य आघाडीवरएससीएसटी अंतर्गत दाखल झालेल्या एट्रॉसिटीच्या गु्न्ह्यांमध्येही महाराष्ट्र आघाडीच्या राज्यांमध्ये आहेत. सर्वाधिक एट्रॉसिटीचे गुन्हे उत्तर प्रदेशात दाखल झाले आहेत. जवळपास २७७१ गुन्ह्यांची नोंद उत्तर प्रदेशात आहे. तर त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्रात एट्रॉसिटी अंतर्गत २०२३ मध्ये ३४० गुन्हे दाखल झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.