NDA Rajya Sabha Majority : राज्यसभेत एनडीएची दमदार एंट्री; बहुमताचा आकडा पार, विधेयक मंजुरीसाठी येणार नाही अडचण

राज्यसभेच्या ३७ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये एनडीए ने प्रचंड यश संपादन केले आहे. काल ज्या ११ जागांसाठी मतदान झाले, त्यापैकी ९ जागा एनडीएने जिंकल्या. बिहार आणि ओडिशामध्ये पक्षाने प्रत्येकी एका अतिरिक्त जागेची भर घातली, तर हरियाणामध्ये अत्यंत अटीतटीच्या लढतीनंतर पक्षाच्या जागांच्या संख्येत आणखी एका जागेची भर पडली. २६ जागांसाठी निवडणुका बिनविरोध पार पडल्या, ज्यापैकी १३ जागा एनडीए ने जिंकल्या. अशा प्रकारे, ३७ पैकी २२ जागा जिंकून एनडीएने ने एक मोठा विजय मिळवला आहे. विरोधी पक्षांनी १५ जागांवर विजय मिळवला आहे. काँग्रेससाठी दिलाशाची बाब म्हणजे, राज्यसभेतील 'विरोधी पक्षनेते' पद त्यांच्याकडेच कायम राहणार आहे. .एनडीएने महाराष्ट्रातील ७ पैकी ६ जागा, बिहारमधील सर्व ५ जागा, आसाममधील सर्व ३ जागा, ओडिशामधील ४ पैकी ३ जागा, तामिळनाडूमधील ५ पैकी २ जागा, पश्चिम बंगालमधील ५ पैकी १ जागा आणि हरियाणा व छत्तीसगडमधील प्रत्येकी २ पैकी १ जागा जिंकली आहे. नामनिर्देशित खासदार रंजन गोगोई यांचा कार्यकाळही आता संपुष्टात येत आहे; ही रिक्त जागा भरण्यासाठी लवकरच नवीन नामनिर्देशन केले जाईल आणि ती जागाही एनडीए च्या एकूण जागांच्या संख्येत मोजली जाईल..Premium|Maharashtra Political Analysis : विनानिवडणुकांचा काळ धोक्याचा!.एनडीएचे राज्यसभेत बहुमत या निकालांचा थेट परिणाम राज्यसभेत दिसून येईल. एनडीएने आता वरिष्ठ सभागृहात स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. भाजपने १०३ जागांसह यापूर्वीच 'सर्वात मोठा पक्ष' म्हणून आपले स्थान भक्कमपणे प्रस्थापित केले होते. या ताज्या निकालांनंतर, पक्षाची स्थिती आणखीच मजबूत होणार आहे. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या जागांची एकत्रित संख्या आता १३५ च्या वर गेली आहे. ही अशी संख्या आहे जी महत्त्वाचे कायदेविषयक विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा आहे.