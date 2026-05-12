NEET 2026 Exam Cancelled : 22 लाख विद्यार्थ्यांची स्वप्नं उद्ध्वस्त! 'आईने दागिने विकले, बापाने कर्ज काढलं'; राहुल गांधींची आक्रमक पोस्ट; NEET परीक्षेवरुन ओढले ताशेरे

NEET 2026 Exam Cancelled : नीट परीक्षा रद्द झाल्यानंतर देशभरात विद्यार्थ्यांबरोबरच विरोधकांमध्येही संतापाची लाट उसळली आहे. हरियाणा, नाशिक ते राजस्थानपर्यंतच्या विविध घटनांचा संबंध नीट पेपरफुटीशी जोडला जात असल्याने प्रकरण अधिकच गंभीर बनले आहे. यावर काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे..राहुल गांधी म्हणाले की, "हे केवळ अपयश नाही, तर तरुणांच्या भविष्याविरुद्धचा गुन्हा आहे." त्यांनी आरोप केला की प्रत्येक वेळी पेपर माफिया मोकाट सुटतो, तर प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागते..NEET Paper Leak Controversy : NEET पेपरफुटीचे धागेदोरे आता महाराष्ट्रापर्यंत; नाशिकचा 30 वर्षीय BAMS विद्यार्थी पोलिसांच्या ताब्यात, क्राईम ब्रँचने असा रचला सापळा.खासदार राहुल गांधी यांनी त्यांच्या एक्स (X) हँडलवर सविस्तर पोस्ट करत लिहिले की, "NEET २०२६ परीक्षा रद्द करण्यात आली असून या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची मेहनत, त्याग आणि स्वप्ने उद्ध्वस्त झाली आहेत.".ते पुढे म्हणाले की, अनेक पालकांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढले, काही मातांनी दागिने विकले, तर लाखो विद्यार्थ्यांनी रात्रंदिवस अभ्यास केला; पण त्याच्या बदल्यात त्यांना पेपरफुटी, सरकारी निष्काळजीपणा आणि शिक्षण व्यवस्थेतील संघटित भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागला..राहुल गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित करत विचारले की, "जर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य मेहनतीवर नव्हे, तर पैसा आणि प्रभावावर ठरणार असेल, तर शिक्षणाचा अर्थ काय उरतो?" त्यांनी असेही म्हटले की, सध्याचा तथाकथित 'अमृतकाळ' हा देशासाठी विषारी काळ ठरत आहे. या प्रकरणामुळे लाखो विद्यार्थ्यांवर पुन्हा एकदा मानसिक ताण, आर्थिक ओझे आणि अनिश्चिततेचे संकट ओढवले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.