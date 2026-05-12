५ लाखात नीटचा पेपर, ४२ तास आधी हातात! केरळमध्ये फुटला, राजस्थानपर्यंत पोहोचला; ७२० पैकी ६०० गुणांचे प्रश्न जसेच्या तसे

नॅशनल टेस्ट एजन्सीने वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेतलेली नीट युजी २०२६ परीक्षा रद्द केली आहे. ३ मे २०२६ रोजी ही परीक्षा पार पडली होती. मात्र पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे शेवटी ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, नीट परीक्षा रद्द झाल्यानं दिल्लीत विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. युवक काँग्रेसकडून सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात आलं. विद्यार्थी नीट परीक्षेची तयारी दोन-तीन वर्षे आधीपासून करत असतात. सरकारकडून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ केला जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी यावेळी केला. Students Hit Streets After NEET 2026 Cancellation.नीट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय़ जाहीर केल्यानंतर लवकरच फेरपरीक्षा घेणार असल्याचं एनटीएकडून सांगण्यात आलंय.पेपरफुटी प्रकरणी चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली असून कारवाईसाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आलंय. सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती एनटीएने सोमवारी दिली होती.नीट परीक्षेसाठी २२ लाख विद्यार्थी बसले होते. दिवसरात्र अभ्यास करून परीक्षा दिल्यानंतर आता पेपरफुटीमुळे परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानं विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत..मोठी बातमी! नीट २०२६ परीक्षा रद्द, पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी होणार.राजस्थान पोलिसांच्या स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुपने या प्रकरणी तपास करत आतापर्यंत १५ जणांना अटक केलीय तर ४५ जणांना ताब्यत घेतलंय. नीट युजी परीक्षेच्या १५ दिवस ते १ महिना आधी एक गेस पेपर नीटच्या विद्यार्थ्यांमध्ये फिरत होता. या गेस पेपरमध्ये जवळपास ४१० प्रश्न असून त्यातील १२० प्रश्न जसेच्या तसे मुख्य पेपरमध्ये आले आहेत..माध्यमांनी दावा केलाय की ७२० पैकी ६०० गुणांचे प्रश्न हे गेस पेपरमधील होते. हा पेपर परीक्षेच्या ४२ तास आधीच विद्यार्थ्यांच्या हातात पोहोचला होता. एनटीएला या प्रकरणी तक्रार मिळाल्यानंतर ८ मे रोजी कारवाईच्या हालचाली सुरू झाल्या. हे प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे सोपवण्यात आलं आहे..नीट युजी पेपरफुटी प्रकरणाचे धागेदोरे केरळपासून राजस्थानच्या सीकरपर्यंत पसरले आहेत. जो पेपर राजस्थानमध्ये समोर आला तो केरळमधून बाहेर पडला होता. राजस्थानच्या सीकरमध्ये कन्सल्टन्सी चालवणाऱ्या झुंझूनू इथल्या एका व्यक्तीकडे परीक्षेच्या एक महिना आधी गेस पेपर आला होता. या पेपरसाठी संबंधितांकडून तब्बल ५ लाख रुपये घेण्यात आले असल्याचाही आरोप काही विद्यार्थ्यांनी केला आहे.