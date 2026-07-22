NEET Protest : सरकारकडून चर्चेची तयारी, तर दुसरीकडे मेट्रोची १५ स्टेशन्स बंद; राजधानीत काय घडतंय?

दिल्लीत नीट पेपर फुटी प्रकरणी सीजेपीचं आंदोलन सुरू आहे. त्यांच्यावर केलेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ काँग्रेसकडूनही आंदोलन सुरू करण्यात आलंय. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन असताना होत असलेल्या या आंदोलनामुळे दिल्लीतलं वातावऱण तापलं आहे. आंदोलनासाठी देशभरातून विद्यार्थी आणि कार्यकर्ते दाखल झाले आहेत. लोकसभेत केंद्रीय मंत्री किरेण रिजिजू यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणावर चर्चेला सरकार तयार असल्याचं सांगण्यात आलंय. तर दुसरीकडे दिल्लीतील मेट्रो स्थानकं बंद करण्यात आली आहेत. यामुळे केंद्र सरकार आणि दिल्ली प्रशासनाकडून कशाची तयारी केली जातेय असा प्रश्न आता आंदोलकांकडून विचारला जात आहे. Delhi Metro Closes 15 Stations During Protest.दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, लोककल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाऊस, सेंट्रल सेक्रेट्रिएट, आयटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम हे १६ मेट्रो स्टेशन्स बंद आहेत. तर राजीव चौक आणि सेंट्रल सेक्रेटेरिएटवर इंटरचेंजची सुविधा आहे..नीटचा पेपर फुटला, पुतण्या उपचार घेतोय, आंदोलनात पुतणी जखमी; भाजप नेत्याच्या राजीनाम्याची पोस्ट व्हायरल.आंदोलकांना रोखण्यासाठी स्टेशन्स बंद - केजरीवालदिल्लीतील अनेक महत्त्वाच्या स्थानकांसह एकूण १६ मेट्रो स्टेशन्स बंद करण्यात आली आहेत. यावरून आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर आरोप केला आहे. दिल्लीत येणाऱ्या आंदोलकांना जंतर मंतरवर पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात असल्याचं अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलंय..सरकार चर्चेला तयार - केंद्रीय मंत्री रिजीजूकेंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेण रिजीजू यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितलं की, नीट पेपर लीक संदर्भात चर्चेसाठी सरकार तयार आहे. यावर सविस्तर चर्चा व्हावी. किरेण रिजीजू यांनी चर्चेची तयारी असल्याचं सांगितल्यानंतरही विरोधकांनी गोंधळ घातला. सलग तिसऱ्या दिवशी यामुळे लोकसभेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं..पोलीस कारवाईवरही चर्चा व्हावी - अखिलेश यादवसमाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांनी सरकार विद्यार्थ्यांचं ऐकत नाही म्हणत सरकारने विद्यार्थी आणि आंदोलकांना अमानुष वागणूक दिल्याचं म्हटलं. विद्यार्थ्यांना मारहाण केली गेली. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवरही चर्चा व्हावी अशी मागणी अखिलेश यादव यांनी केली..पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी जाणं भाग पडलं - अखिलेश यादवधर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत अखिलेश यादव लोकसभेत म्हणाले की, राजीनाम्याचं काय तो कधीही होईल, मंत्र्यांकडे कधीही राजीनामा मागू. पण मुलींचे कपडे फाडले गेले. आंदोलकांना अमानुष वागणूक दिली गेली. आम्हाला पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी जाणं भाग पडलं असंही अखिलेश यादव म्हणाले..कधी, किती वेळ चर्चा ते ठरवू - ओम बिर्लालोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नीट पेपर फुटी प्रकरणी सरकार चर्चेला तयार आहे. विरोधकांनीही चर्चेला यावं. कधी, किती वेळ चर्चा करायची ते करूया. त्यासाठी तुम्ही पुढे या. तुम्ही तुमच्या जागेवर बसा असंही बिर्ला यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.