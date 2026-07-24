आंदोलनापुढे सरकार झुकलं? NTA मधील बदलांवर आज रात्री मोठी घोषणा होण्याची शक्यता

नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. याची दखल घेत केंद्र सरकार आता आक्रमक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने नव्या कायद्याला मंजुरी दिली असून, याच पार्श्वभूमीवर आज रात्री शिक्षण मंत्रालयाकडून नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) संदर्भात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, आज रात्री ८ वाजता NTA च्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर होऊ शकतात. यावेळी परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरही या निर्णयांचा सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..Education Ministry latest news : मोठी घडामोड! विनीत जोशींची उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदावरून हकालपट्टी.दरम्यान, केंद्र सरकारने पेपरफुटी रोखण्यासाठी तयार केलेल्या नव्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या कायद्यानुसार पेपरफुटीत सहभागी आढळणाऱ्यांना तब्बल १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. हे विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे..नीट पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर देशभरात विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीने आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाला शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी पाठिंबा देत उपोषण सुरू केलं होतं. त्यानंतर देशभरातील तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. अखेर सरकारने काही प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर सोनम वांगचुक यांनी २६ दिवसांनी उपोषण मागे घेतले आहे..Pune Protest NEET Paper : ‘नीट’ पेपरफुटीवरून पुण्यात संतापाचा भडका; केंद्रीय शिक्षणमंत्री, पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी.याशिवाय शिक्षण मंत्रालयातही मोठा प्रशासकीय बदल करण्यात आला आहे. राजस्थान कॅडरचे १९९४ बॅचचे आयएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांची उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांनी विनीत जोशी यांची बदली करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.