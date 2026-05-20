NEET Paper Leak Exposed: NEET पेपरफुटीचा भांडाफोड करणारे, व्हायरल PDF दाखवणारे शशिकांत सुथार कोण?

नीट यूजी २०२६ परीक्षेतील गंभीर पेपरफुटी प्रकरणात देशभरात खळबळ माजवणारी माहिती प्रथम समोर आणणारे व्यक्ती म्हणजे राजस्थानातील सीकर येथील रसायनशास्त्राचे शिक्षक शशिकांत सुथार. त्यांच्या सतर्कतेमुळे आणि धैर्यामुळे २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या भवितव्यावर परिणाम झाला आणि परीक्षा रद्द करण्याची वेळ आली..पेपरफुटीची प्रथम माहिती कशी मिळाली?३ मे रोजी संध्याकाळी परीक्षा संपल्यानंतर शशिकांत सुथार यांनी प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण केले. त्याच वेळी त्यांच्या घरमालकाने एक व्हायरल पीडीएफ फाइल दाखवली, जी गेस पेपर म्हणून व्हायरल होत होती. या फाइलमध्ये रसायनशास्त्र विभागातील सर्व ४५ प्रश्न तंतोतंत जुळले. यामुळे दोघांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. घरमालकाने जीवशास्त्राची आणखी एक पीडीएफ दाखवल्यावर एका सहकारी शिक्षकाच्या मदतीने तुलना केली. त्यात जवळपास ९० प्रश्न परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांशी जुळले. यामुळे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले..प्रशासन आणि यंत्रणांना दिलेली माहितीशशिकांत सुथार यांनी त्या रात्रीच प्रशासनाकडे औपचारिक तक्रार नोंदवली. त्यांनी एनटीए, सीबीआय आणि शिक्षण मंत्रालयाला ईमेल पाठवले. ७ मे रोजी एनटीएला ईमेल केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ८ मे रोजी सकाळी यंत्रणांकडून फोन आणि संदेश येऊ लागले. सुथार यांनी एएनआय आणि पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत यंत्रणांच्या प्रतिसादाबद्दल आणि तात्काळ कारवाईबद्दल आभार व्यक्त केले. त्यांच्या माहितीमुळे गैरप्रकारात सामील असलेल्यांना उघडे पाडण्यास मदत झाली..पोलिसांकडे पुरावे सादरत्याच रात्री शशिकांत सुथार सीकरमधील उद्योग नगर पोलीस ठाण्यात गेले. पोलिसांनी लेखी तक्रार आणि पुराव्याची मागणी केल्याने त्यांनी पुढील चार दिवसांत व्हायरल पीडीएफ, स्क्रीनशॉट्स आणि इतर डिजिटल पुरावे गोळा करून सादर केले..सीबीटी पद्धतीवर प्रश्नचिन्हसुथार यांनी संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी) पद्धतीच्या सुरक्षेवरही शंका व्यक्त केली. पुढील वर्षापासून ही पद्धत राबवण्याची चर्चा असली तरी ती पूर्णपणे सुरक्षित नसल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यांनी नीट परीक्षा दोन टप्प्यांत घेण्याची सूचना केली. एका टप्प्यात गैरप्रकार झाल्यास दुसऱ्या टप्प्यात तो टाळता येईल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, १८० पैकी सुमारे १३५ प्रश्न फुटले होते. मात्र, भौतिकशास्त्रासंबंधी त्यांच्याकडे कोणतीही माहिती नव्हती..सीकरबद्दल स्पष्टीकरण आणि पार्श्वभूमीपेपरफुटीचे केंद्र सीकर असल्याच्या चर्चेबाबत सुथार यांनी स्पष्टीकरण दिले. तेथे अद्याप कोणतीही मोठी अटक झालेली नाही किंवा स्थानिक सहभाग सिद्ध झालेला नाही. सीकर येथील शिक्षक, यंत्रणा आणि ग्रामीण पार्श्वभूमीचे विद्यार्थी मेहनतीने काम करतात. निकाल विश्वसनीय आहेत. मुख्य आरोपी महाराष्ट्र, नाशिक, गुडगावसारख्या बाहेरच्या भागातील असल्याचे त्यांनी सांगितले.शशिकांत सुथार मूळचे हनुमानगड जिल्ह्यातील नोहरचे आहेत. ते गुरुकृपा कोचिंग सेंटरमध्ये शिकवतात. स्वतः कोटा येथे नीटची तयारी केली असून गेल्या १२ वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत. विद्यार्थ्यांची रात्रंदिवसची मेहनत, त्याग पाहून त्यांनी स्वतःच्या सुरक्षेची पर्वा न करता हे पाऊल उचलले.