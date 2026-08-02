प्रश्न कमी, परीक्षा आता एकाच शिफ्टमध्ये; NEET PG 2026 चे नवे नियम जाहीर, 'या' 5 गोष्टी जाणून घ्या...

NEET PG 2026 परीक्षेपूर्वी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विद्यार्थ्यांसाठी सोयीची व्हावी, या उद्देशाने नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. यंदाची NEET PG परीक्षा ३० ऑगस्ट रोजी होणार असून, आतापर्यंत २.७३ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. ही संख्या गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे १२.५ टक्क्यांनी अधिक असल्याचे सांगण्यात आले आहे..यंदापासून विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रासाठी त्यांच्या पसंतीची तीन शहरे निवडण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, अर्जामध्ये दिलेल्या पत्रव्यवहाराच्या राज्याला प्रथम प्राधान्य देणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दूरच्या शहरात किंवा दुसऱ्या राज्यात परीक्षा देण्यासाठी प्रवास करण्याची वेळ येणार नाही..CBT exam security: सीबीटी परीक्षा पूर्णपणे सुरक्षित; हॅकिंगची शक्यता नाही : एमपीएससीचे स्पष्टीकरण, वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवर आयोगाने प्रसिद्ध केले ‘एफएक्यू’.परीक्षेच्या स्वरूपातही बदल करण्यात आला आहे. यंदा प्रश्नांची संख्या २०० वरून १८० करण्यात आली आहे. मात्र, परीक्षेसाठीचा एकूण कालावधी २१० मिनिटेच कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रश्नासाठी उमेदवारांना तुलनेने अधिक वेळ मिळणार आहे..याशिवाय, परीक्षा कोणत्या शहरात होणार याची माहिती विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या जवळपास तीन आठवडे आधी दिली जाणार आहे. यामुळे प्रवास, निवास आणि इतर तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ मिळणार आहे..महत्त्वाचे म्हणजे परीक्षा केंद्रांची पूर्वतपासणी, सीसीटीव्ही देखरेख, बायोमेट्रिक पडताळणी, आवश्यकतेनुसार आयरिस स्कॅन, उमेदवारांची तपासणी, सिग्नल जॅमर, लाईव्ह मॉनिटरिंग आणि स्वतंत्र निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. प्रश्नपत्रिकेची संपूर्ण प्रक्रिया सुरक्षित डिजिटल एन्क्रिप्शनद्वारे पार पडणार असून, परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी ६० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे..नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांवर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी; सरकारच्या कामकाजावर ठेवणार बारीक नजर.यावेळी NEET PG परीक्षा एकाच शिफ्टमध्ये घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना समान कठीणतेची प्रश्नपत्रिका मिळेल आणि मूल्यमापन प्रक्रियेत अधिक निष्पक्षता राखता येईल, असा मंत्रालयाचा विश्वास आहे. परीक्षेची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठीही कडक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.