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NEET फेरपरीक्षेत बोगस विद्यार्थ्यांचं रॅकेट, २४ जणांना अटक; बायोमेट्रिक कंपनीचे १४ जण ताब्यात

NEET Re-Exam : नीट फेरपरीक्षेत बिहारमध्ये सॉल्वर गँगच्या नेटवर्कचा खुलासा झाला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी आतापर्यंत २४ जणांना अटक केली आहे. यात ५ वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
NEET Re-Exam

NEET Re-Exam Fraud: Solver Gang Network Busted in Bihar

Esakal

सूरज यादव
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NEET Exam: नीट पेपरफुटीनंतर देशभरात रविवारी फेरपरीक्षा पार पडली. अत्यंत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था आणि काटेकोर नियोजन परीक्षेसाठी करण्यात आलं होतं. मात्र तरीही या फेरपरीक्षेत बिहारमध्ये सॉल्वर गँगच्या नेटवर्कचा खुलासा झाला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी आतापर्यंत २४ जणांना अटक केली आहे. यात ५ वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचं शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. इतकंच नाही तर बायोमेट्रिक कंपनीच्या १४ कर्मचाऱ्यांनाही अटक करण्यात आलीय. Medical Students Among Arrested in NEET Scam Probe

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