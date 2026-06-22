NEET फेरपरीक्षेत बोगस विद्यार्थ्यांचं रॅकेट, २४ जणांना अटक; बायोमेट्रिक कंपनीचे १४ जण ताब्यात

NEET Exam: नीट पेपरफुटीनंतर देशभरात रविवारी फेरपरीक्षा पार पडली. अत्यंत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था आणि काटेकोर नियोजन परीक्षेसाठी करण्यात आलं होतं. मात्र तरीही या फेरपरीक्षेत बिहारमध्ये सॉल्वर गँगच्या नेटवर्कचा खुलासा झाला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी आतापर्यंत २४ जणांना अटक केली आहे. यात ५ वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचं शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. इतकंच नाही तर बायोमेट्रिक कंपनीच्या १४ कर्मचाऱ्यांनाही अटक करण्यात आलीय. Medical Students Among Arrested in NEET Scam Probe.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गँगने विद्यार्थ्यांच्या जागी डमी विद्यार्थी बसवून परीक्षा देण्याचा कट रचला होता. या प्रकरणी गया इथल्या अन्नपूर्णा नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलचा विद्यार्थी अर्पित राज सूत्रधार असल्याचं म्हटलं जात आहे. अर्पित राजवर २०२४च्या नीट पेपर लीक प्रकरणी गुन्हा असून सीबीआयकडून चौकशीही केली गेली होती..सॉल्वर गँगच्या नेटवर्कचा खुलासा एका परीक्षा केंद्रावर झाला. पीएमसीएचचा तिसऱ्या वर्षाचा एमबीबीएस विद्यार्थी मयंक कश्यप बायोमेट्रिक कंपनीचा स्टाफ म्हणून परीक्षा केंद्रात घुसला होता. पोलीस चौकशीत मयंक सापडला आणि त्याची चौकशी केल्यानंतर इतर रॅकेटचा खुलासा झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.