NEET Paper Leak: 'नीट पेपर लीक' प्रकरणात सीबीआयकडून चार्जशीट दाखल; शिवराज मोटेगावकरसह 13 आरोपींचा समावेश

Rouse Avenue Court: देशभर गाजलेल्या नीट यूजी पेपरफुटी प्रकरणात आता सीबीआयने कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केलं आहे. दिल्लीच्या राउज एव्हेन्यू कोर्टात पहिलं चार्जशीट दाखल करण्यात आलेलं असून सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात १३ आरोपींना दोषी ठरवलं आहे. सर्व आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. .पेपर लीक प्रकरणांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या खटल्यात सीबीआयची बाजू मांडण्यासाठी वकील अर्जुन आनंद यांची राउज एव्हेन्यू कोर्टात सीबीआयचे पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.आरोपींवरील कलमंया आरोपपत्रात भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) च्या कलम ३१५(५), ३१८(४), ६१(२), २३८ आणि ३०३(२) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (PC Act 1988) चे कलम १३(२) व १३(१)(a), आणि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) कायदा २०२४ च्या कलम ३, ४, ५, १० व ११ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे..Shraddha Chopde: 'ज्युदोच्या मॅट'वर शेतकरी कन्येचा सुवर्ण हुंकार! महाराष्ट्राची कन्या श्रद्धा चोपडे पदक जिंकण्यासाठी ग्लासगोला रवाना.आरोपींची नावंआरोपपत्रात यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे आणि मनीषा संजय हवालदार अशा १३ आरोपींची नावं आहेत..या प्रकरणात एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून १२ मे रोजी पहिला एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर २३ जुलै रोजी राउज एव्हेन्यू कोर्टात 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन प्रतिबंध) कायदा-२०२४' आणि त्याशी संबंधित इतर गुन्ह्यांच्या जलद सुनावणीसाठी एक विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यात आले. या कोर्टाकडे आता यासंबंधित सर्व खटले वर्ग केले जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.