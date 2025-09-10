India Nepal Relations : नेपाळ आज भारताचा भाग असता, पण नेहरुंनी एक प्रस्ताव फेटाळला अन्...; नेमकं काय घडलं होतं? वाचा....

Chandrashekhar Autobiography : गेल्या दोन दिवसांत नेपाळमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर पंतप्रधान ओली यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे नेपाळमधील सरकार कोसळलं असून तिथे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या घटनेनंतर भारत सरकारनेही निवदेन जारी करत नेपाळमधील भारतीयांना परत येण्याचं आवाहन केलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्यानंतर भारत नेपाळ यांच्यातील संबंधांबाबतही चर्चा सुरु झाली आहे. नेहरुंनी जर नेपाळच्या तत्कालीन राजाचा प्रस्ताव स्विकारला असता, तर नेपाळ आज भारताचा भाग राहिला असता, असा दावाही केला जातो आहे. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी त्यांच्या त्यांच्या आत्महचरित्रात याचा उल्लेख केला आहे. .पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या आत्महचरित्रातील केलेल्या उल्लेखानुसार, जनता पक्ष सरकारच्या काळात चौधरी चरण सिंह आणि बी.पी. कोइराला यांच्या भेटीत हा विषय समोर आला होता. तेव्हा चंद्रशेखर देखील उपस्थित होते. चरण सिंह यांनी कोइराला यांना सांगितले की, नेपाळचे राजा त्रिभुवन यांनी नेहरू यांना नेपाळ भारतात विलीन करण्याची विनंती केली होती. पण या वक्तव्याने कोइराला अस्वस्थ झाले होते. त्यावेळी वातावरण निवळण्यासाठी चंद्रशेखर यांनी विषय बदलण्याचा प्रयत्न केला होता..Nepal Royal Massacre: कशी संपली होती नेपाळची राजेशाही ? राजकुमाराने राजा-राणीसह राजघराण्यातील 9 जणांची केली होती हत्या अन्...चंद्रशेखर यांनी आपल्या ‘जीवन जैसा जिया’ या आत्मचरित्रात हा प्रसंग सविस्तर लिहिला आहे. ते म्हणतात , की “एकदा बी.पी. कोइराला दिल्लीत आले होते. त्यांनी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांची भेट घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मी त्यांना दुसऱ्या दिवशी भेटण्याचे ठरवलं होतं. तेव्हा चौधरी चरण सिंह यांनी मला सांगितले की, त्यांना कोइराला यांच्याशी बोलायचे आहे. त्यामुळे मी त्यांना दुपारच्या जेवणासाठी बोलावले.''.पुढे त्यांनी सांगितलं की, ''यावेळी चरण सिंह यांनी नेपाळच्या परिस्थितीचा अंदाज न घेता कोइराला यांना इतिहास सांगायला सुरुवात केली होती. त्यांनी सांगितले की, नेपाळचे राजा त्रिभुवन यांनी नेहरू यांना नेपाळ भारतात विलीन करण्याची विनंती केली होती. नेहरूंनी जर हा प्रस्ताव मान्य केला असता, तर आज ही समस्या उद्भवली नसती. यावेळी कोइराला यांचा चेहरा पूर्णपणे उतरला होता”.Nepal Protest : नेपाळमध्ये आंदोलनाचा भडका! पंतप्रधान ओलींचा राजीनामा; तरुणांनी अर्थमंत्र्यांना पळवून पळवून मारलं... .माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांच्या ‘द प्रेसिडेंशियल इयर्स’ आत्मचरित्रात याचा उल्लेख केला आहे. ते म्हणाले, की ''नेपाळचे राजा वीर विक्रम त्रिभुवन शाह यांनी नेहरू यांच्यासमोर नेपाळचे भारतात विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु नेहरूंनी तो नाकारला''. मुखर्जी यांनी पुढे असेही लिहिले की, ''जर हा प्रस्ताव इंदिरा गांधी यांच्यासमोर आला असता, तर नेपाळ सिक्किमप्रमाणे भारताचा एक प्रांत झाला असता.''.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.