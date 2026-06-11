देश

Mango Export: भारतीय आंब्यावर बंदी? अखेर नेपाळ सरकारने मौन सोडलं; अफवा फेटाळत कृषी मंत्रालयानं सगळंच सांगितलं!

Nepal mango news: नेपाळने भारतीय आंब्यांवर कोणतेही निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत. आयात नेहमीप्रमाणे सुरू राहील. नेपाळने असे अहवाल खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत.
Mango Export

Mango Export

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अलीकडेच अशी बातमी पसरली होती की शेजारील नेपाळने फळांचा राजा असलेल्या आंब्यावर निर्बंध लादले आहेत. म्हणजेच भारतीय आंब्यांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. ही केवळ एक अफवा होती. आता नेपाळने आपले मौन सोडले आहे. नेपाळने स्पष्ट केले आहे की ते भारतीय आंब्यांवर बंदी घालत नाहीत. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारतीय आंब्यांच्या आयातीवर कोणतेही निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत.

Loading content, please wait...
India
mango
nepal
Alphonso Mango
Nepal PM Balendra Shah