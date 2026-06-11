Mango Export: भारतीय आंब्यावर बंदी? अखेर नेपाळ सरकारने मौन सोडलं; अफवा फेटाळत कृषी मंत्रालयानं सगळंच सांगितलं!

अलीकडेच अशी बातमी पसरली होती की शेजारील नेपाळने फळांचा राजा असलेल्या आंब्यावर निर्बंध लादले आहेत. म्हणजेच भारतीय आंब्यांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. ही केवळ एक अफवा होती. आता नेपाळने आपले मौन सोडले आहे. नेपाळने स्पष्ट केले आहे की ते भारतीय आंब्यांवर बंदी घालत नाहीत. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारतीय आंब्यांच्या आयातीवर कोणतेही निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत. .नेपाळने म्हटले आहे की भारतीय आंब्यांची आयात पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. कृषी मंत्रालयाने अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. नेपाळमध्ये भारतीय आंब्यांवर बंदी घातल्याच्या बातम्या समोर आल्यापासून आंबा उत्पादक, व्यापारी आणि निर्यातदारांमध्ये चिंता वाढली आहे. बुधवारी, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने नेपाळने भारतीय आंब्यांच्या आयातीवर बंदी घातल्याचा दावा करणाऱ्या बातम्यांचे स्पष्टपणे खंडन केले. .ओमानजवळ व्यापारी जहाजावर हल्ला! अमेरिकेविरोधात संतप्त भारताचा मोठा निर्णय; US राजदूतांना निषेधपत्र जारी.नेपाळने अशा बातम्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचे म्हटले आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, नेपाळने भारतीय आंब्यांच्या आयातीवर बंदी घातल्याचा दावा करणारे काही माध्यमांतील वृत्त पूर्णपणे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, आंबा आयातदारांनी सर्व सरकारी नियम आणि वनस्पती आरोग्यविषयक आवश्यकता पूर्ण केल्यास, भारतातून नेपाळला होणारी आंब्यांची निर्यात पूर्णपणे सुरू आहे. .या नियमांचे पालन करणाऱ्यांना नेपाळमध्ये आंबे विकण्याची तात्काळ परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताने या वर्षी जानेवारीपासून नेपाळला एकूण २,००५ टन आंब्यांच्या १४९ खेपा निर्यात केल्या आहेत. केवळ जून महिन्यातच २६६ टन वजनाच्या १८ खेपा पाठवण्यात आल्या आहेत. नेपाळने भारतीय आंब्यांवर बंदी घातलेली नाही; नियमांनुसार तपासणीनंतरच त्यांना देशात प्रवेश दिला जातो. नेपाळने अलीकडेच आपल्या काही आयात नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. .What Is Dark Shipping? समुद्रात चाललंय काय? तब्बल 65 टक्के जहाजे अचानक गायब; जगाची चिंता वाढवणाऱ्या 'होर्मुझ'मधील 'डार्क शिपिंग'चे धक्कादायक रहस्य.आता भारतातून येणाऱ्या आंब्यांवर गरम पाण्याची प्रक्रिया करणे अनिवार्य आहे. या नवीन नियमानुसार भारत नेपाळला आंबे निर्यात करण्याची तयारी करत आहे. हा नवीन नियम लागू करण्यापूर्वी नेपाळने भारताशी सल्लामसलत केली नाही, यावर भारताने आक्षेप घेतला आहे. हा मुद्दा जागतिक व्यापार संघटनेसमोर देखील उपस्थित करण्यात आला होता. नेपाळ सरकारने आंबा व्यापाऱ्यांना आंबा निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या खोट्या अफवांकडे दुर्लक्ष करण्यास सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.