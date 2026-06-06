India Nepal Dispute: भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये मोठी हालचाल! बालेन शहा सरकार भारतासमोर ४ अटी ठेवणार; आणखी एक मोठा राजनैतिक डाव

नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहेत. त्यांचा हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा देशातील सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे अध्यक्ष रवी लामिछाने यांचे नवी दिल्लीत भव्य स्वागत करण्यात आले. वृत्तानुसार, ते नवी दिल्लीत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतील, परंतु पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत भेटीची शक्यता कमी आहे. दिल्लीत परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतली. .दोघांनी नेपाळ आणि भारत यांच्यातील सुरक्षा सहकार्य वाढवण्याशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली. नेपाळ भारतासमोर चार अटी ठेवू शकते. नवी दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी काठमांडू येथील त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना खनाल म्हणाले की, द्विपक्षीय संबंधांच्या सर्व पैलूंवर चर्चा केली जाईल. भारतासोबत सुरू असलेल्या सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित करणार का, असे विचारले असता ते म्हणाले, "मी सध्या काहीही विशिष्ट सांगू शकत नाही. पण आमच्यासाठी प्राधान्याच्या असलेल्या सर्व मुद्द्यांवर आम्ही निश्चितपणे चर्चा करू." .India Nepal Dispute: भारताचं महत्त्व नेपाळला उमगलं! तणावानंतर आता मैत्रीचा हात; बालेन शाहांनी वाढवला राजनैतिक संवाद.नेपाळी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, व्यापार, गुंतवणूक, संपर्क व्यवस्था, ऊर्जा आणि जन-जन संबंध यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने दोन्ही बाजू परस्पर हिताच्या बाबींवर चर्चा करतील. परराष्ट्र मंत्री म्हणून खनाल यांचा हा पहिला अधिकृत भारत दौरा असून ते जयशंकर यांना दुसऱ्यांदा भेटणार आहेत. यापूर्वी मॉरिशसमध्ये झालेल्या ९व्या हिंद महासागर परिषदेदरम्यान ते भारतीय मंत्र्यांना भेटले होते, जिथे त्यांनी नेपाळ-भारत संबंध पुढे नेण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली होती..वृत्तानुसार, काठमांडूमध्ये नवीन सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर सविस्तर चर्चा करण्यास ते सहमत झाले आहेत. जयशंकर यांनी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनाही नवीन सरकारसोबत चर्चेसाठी काठमांडूला पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु पंतप्रधान बालेन शाह यांनी त्यांना भेटण्यास नकार दिल्यानंतर विक्रम मिस्री यांचा काठमांडू दौरा रद्द करण्यात आला. भारत आणि चीनने लिपुलेखमार्गे कैलास-मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याला नेपाळने आक्षेप घेतला आहे. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री लिपुलेखवर चर्चा करू शकतात..नेपाळकडे जलविद्युतचे प्रचंड साठे आहेत. नेपाळचे सर्वोच्च प्राधान्य हे आहे की, भारताने केवळ नेपाळची जास्तीत जास्त वीज खरेदी करू नये, तर बांगलादेश आणि इतर देशांमध्ये वीज पोहोचवण्यासाठी आपल्या पारेषण जाळ्याचा वापर करण्याच्या परवानगीची व्याप्तीही वाढवावी. परराष्ट्र मंत्री खनाल या मुद्द्यावर ठोस आश्वासने मागू शकतात..Nepal Customs Duty: भारतातून आणलेल्या सामानावरील शुल्क सवलत वाढली! नेपाळ सरकारचा मोठा निर्णय; सीमेलगतच्या नागरिकांना मोठा फायदा.नेपाळची भारतासोबत मोठी व्यापार तूट आहे. नेपाळी कृषी उत्पादने आणि मालाला भारतीय बाजारपेठेत सहज प्रवेश मिळावा आणि सीमेवरील सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ व्हावी, अशी नेपाळची मागणी आहे. याशिवाय, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी भारतातून नेपाळच्या नव्याने बांधलेल्या भैरहवा (गौतम बुद्ध) आणि पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळांपर्यंत नवीन हवाई मार्गांना मंजुरी देणे हा एक प्रमुख अजेंडा विषय राहिला आहे..नेपाळला जयनागर-कुर्था रेल्वेसारख्या सीमापार रेल्वे मार्गांचा विस्तार, नवीन काँक्रीट पुलांचे बांधकाम आणि डिजिटल पेमेंट कॉरिडॉर (UPI) व नेपाळच्या ई-वॉलेटचे एकत्रीकरण या कामांना गती द्यायची आहे. याशिवाय, दोन्ही देशांमधील लोकांची आणि मालाची वाहतूक अखंडितपणे सुरू राहावी यासाठी भारत-नेपाळ सीमेवर बांधण्यात येत असलेल्या एकात्मिक तपासणी चौक्या (ICPs) लवकरात लवकर पूर्ण केल्या पाहिजेत..India-Nepal Dispute: बालेन शाहांवर दबाव वाढला, तरीही शांत; पण नेपाळ सरकारने सीमा वाद मिटवण्यासाठी उचललं पाऊल.याव्यतिरिक्त, परराष्ट्र मंत्री खनाल यांच्या दौऱ्यादरम्यान, कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांपासून ते वादग्रस्त मुद्द्यांपर्यंतच्या अनेक प्रलंबित प्रकल्पांवर दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पंचेश्वर बहुउद्देशीय प्रकल्प, पूर्व-पश्चिम रेल्वे, जनकपूर-अयोध्या रेल्वे, पोखरा आणि भैरहवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळांसाठीची भारतीय विमानसेवा, तसेच व्यापार आणि वाहतुकीच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.