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India Nepal Dispute: भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये मोठी हालचाल! बालेन शहा सरकार भारतासमोर ४ अटी ठेवणार; आणखी एक मोठा राजनैतिक डाव

Balen Shah News: परराष्ट्र मंत्री खनाल यांच्या भारत दौऱ्यात कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांपासून ते वादग्रस्त मुद्द्यांपर्यंत अनेक प्रलंबित प्रकल्पांवर दोन्ही बाजू चर्चा करण्याची शक्यता आहे. लिपुलेख विवाद हा सर्वात संवेदनशील आहे.
Nepal India bilateral talks

Nepal India bilateral talks

ESakal

Vrushal Karmarkar
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नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहेत. त्यांचा हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा देशातील सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे अध्यक्ष रवी लामिछाने यांचे नवी दिल्लीत भव्य स्वागत करण्यात आले. वृत्तानुसार, ते नवी दिल्लीत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतील, परंतु पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत भेटीची शक्यता कमी आहे. दिल्लीत परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतली.

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