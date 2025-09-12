वाराणसी : ज्योतीषपीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Shankaracharya Avimukteshwaranand) यांनी नेपाळ आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये लोकशाहीऐवजी पुन्हा राजेशाही शासनप्रणाली लागू करण्याची मागणी केली आहे. वाराणसीत (Varanasi) त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे..शंकराचार्यांनी सांगितले की, “नेपाळमध्ये जोपर्यंत राजेशाही होती, तोपर्यंत देशात कुठलाही गोंधळ किंवा अराजकता नव्हती. चीनने यांना पुढे करून नेपाळमध्ये लोकशाहीचा माहौल तयार केला, परंतु जनतेत आता असंतोष आहे आणि पुन्हा राजेशाहीची मागणी होत आहे.”.त्यांच्या मते, हिंदू समाजाची (Hindu Community) मूलभूत शासन व्यवस्था ही राजेशाही आहे. त्यामुळे जगात किमान एक तरी असे राष्ट्र असावे जिथे वेदमंत्रांच्या आधाराने राज्याभिषेक झालेला राजा कारभार पाहील आणि त्याद्वारे जगाला हिंदू परंपरेचे महत्त्व दाखवता येईल..Nepal Violence : नेपाळमध्ये पुन्हा हिंसाचार; तुरुंग फोडून पळून जाणाऱ्या कैद्यांवर लष्कराकडून गोळीबार; दोन ठार, 12 जण जखमी.भारतातही राजेशाहीची गरजफक्त नेपाळच नव्हे तर भारतातही पुन्हा राजेशाही हवी, असेही शंकराचार्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी म्हटले, की “हिंदू बहुसंख्य असूनही देशात सनातनी समाजाला दुसऱ्या दर्जाचा नागरिक मानले जाते. अल्पसंख्याकांसाठी तब्बल ३०० योजना सुरु आहेत, त्यांची प्रत्येक मागणी मान्य केली जाते. मात्र, १०० कोटींहून अधिक सनातनींचे ऐकले जात नाही,” असा आरोपही त्यांनी केला..सनातन हिंदू एकता पदयात्रेचे समर्थनयावेळी शंकराचार्यांनी गोमातेच्या सन्मानाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले, की गायीला राष्ट्रमातेचा दर्जा मिळावा आणि गोहत्येला दंडनीय अपराध घोषित केले जावे. या मागणीसाठी ते बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रत्येक जागेवर अपक्ष उमेदवार उभे करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्याचबरोबर, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्या 'सनातन हिंदू एकता पदयात्रे'ला त्यांनी पाठिंबा दर्शवला. दरम्यान, नेपाळमध्ये गेल्या काही दिवसांत अस्थिरता वाढली आहे. सोशल मीडिया बंदीवरून पेटलेले आंदोलन आता हिंसक झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.