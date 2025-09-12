देश

'नेपाळसह भारतात पुन्हा राजेशाही लागू करा'; शं‍कराचार्यांच्या मागणीमुळे चर्चेला उधाण, अल्पसंख्याकांवरही साधला निशाणा

Shankaracharya’s Call for Return of Monarchy in Nepal : नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही येणार? शंकराचार्यांच्या मागणीमुळे चर्चेला उधाण
Shankaracharya Swami

Shankaracharya Swami

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

वाराणसी : ज्योतीषपीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Shankaracharya Avimukteshwaranand) यांनी नेपाळ आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये लोकशाहीऐवजी पुन्हा राजेशाही शासनप्रणाली लागू करण्याची मागणी केली आहे. वाराणसीत (Varanasi) त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

Loading content, please wait...
India
nepal
Hindu religion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com