India-Nepal Dispute: बालेन शाहांवर दबाव वाढला, तरीही शांत; पण नेपाळ सरकारने सीमा वाद मिटवण्यासाठी उचललं पाऊल

भारताच्या कठोर भूमिकेनंतर नेपाळने परस्पर संमतीने सीमावाद सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष रवी लामिछाने यांचा नवी दिल्ली दौरा संपल्यानंतर लगेचच नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारताला भेट देतील. खनाल त्यांचे भारतीय समकक्ष, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतील. .यापूर्वी शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून रवी लामिछाने यांच्यासोबत असलेले खासदार दीपक बोहरा म्हणाले की, भारताने सीमावादासंदर्भात एक प्रस्ताव मागितला आहे. "आम्ही एकत्र बसून त्यावर चर्चा करू. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रवी लामिछाने यांच्यात चांगली चर्चा झाली. भारताने सकारात्मक प्रयत्न करण्याची आपली वचनबद्धता व्यक्त केली आहे..नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह पूर्णपणे शांत आहेत. ते ३१ मे पासून नेपाळी संसदेत उपस्थित राहिलेले नाहीत. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे तीन दिवसांपासून संसदीय कामकाज ठप्प झाले आहे. इतकेच नव्हे तर, सरकारी प्रवक्ते आणि परराष्ट्र मंत्रालय या दोघांनीही बालेन यांच्या अटकेबाबतचे वक्तव्य फेटाळून लावले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बालेन यांच्या वक्तव्याचा जो अर्थ लावला गेला तो चुकीचा होता. .Donald Trump Iran War Powers : ट्रम्प यांना मोठा झटका! इराणविरोधातील संघर्ष थांबवण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव, स्वतःच्या पक्षानेही दिला धक्का.नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, नेपाळने भारतीय भूभागावर कब्जा केलेला नाही, तर दुसरीकडे पंतप्रधान बालेन यांनी म्हटले होते की नेपाळने काही भागांमध्ये भारतीय भूभागावर कब्जा केला आहे. जेव्हा बालेन शाह यांच्या वक्तव्यामुळे नेपाळमध्ये गदारोळ झाला, तेव्हा त्यांचे पक्षाध्यक्ष रवी लामिछाने सीमावाद सोडवण्यासाठी दिल्लीला आले. .दिल्लीत लामिछाने यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, गृहमंत्री अमित शाह आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. अमित शाह सहसा परदेशी नेत्यांना भेटत नाहीत. शिष्टमंडळाचे सदस्य आणि नेपाळी खासदार दीपक बोहरा म्हणाले, भारताने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ठरावाची मागणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे 'शेजारी प्रथम' या तत्त्वानुसार काम करण्याची आपली वचनबद्धता व्यक्त केली आहे..नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल शनिवारी (६ जून) नवी दिल्लीला भेट देणार आहेत. खनाल तीन दिवस विविध बैठकांमध्ये सहभागी होतील. असे म्हटले जात आहे की, खनाल काठमांडूहून एखादा प्रस्ताव घेऊन नवी दिल्लीला परत येऊ शकतात. वास्तविक पाहता नेपाळचे पंतप्रधान पुढील एक वर्ष कोणत्याही देशाला भेट देऊ शकत नाहीत, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे त्यांच्या सत्ताधारी पक्षाने घालून दिली आहेत..Donald Trump: मोज्तबा खामेनेई यांची भेट घेण्याची डोनाल्ड ट्रम्प यांची इच्छा; नेतन्याहू यांच्याशी वादावादीनंतर ट्रम्प यांचा भलताच प्लॅन.३१ मे रोजी नेपाळच्या संसदेतील एका प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधान बालेन शाह यांनी सांगितले की, सीमावाद सोडवण्यासाठी त्यांनी ब्रिटन आणि चीन यांच्याशी चर्चा केली आहे. मात्र, ब्रिटनने हा एक द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे सांगून तात्काळ या प्रकरणापासून स्वतःला दूर केले. बालेन यांच्या वक्तव्यानंतर, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, नेपाळसोबतचा ९८ टक्के सीमा प्रश्न सुटला आहे. गंडक नदीचा प्रवाह बदलल्यामुळे काही भागांमध्ये वाद आहेत. दोन्ही बाजू हा प्रश्न आपापसात सोडवू शकतात. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमावाद सोडवण्यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाला प्रवेश दिला जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.