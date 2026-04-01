New tax & wage code rules from April 1: १ एप्रिलपासून नवा प्राप्तिकर कायदा, वेतन संहिता, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा, रेल्वे तिकीट व एलपीजी दरांमध्ये मोठे बदल

नवी दिल्ली : देशात एक एप्रिलपासून अनेक कायदे आणि नियमांत बदल होणार आहेत. नवीन प्राप्तिकर कायदा, वेतन संहिता यांच्यासह डिजिटल पेमेंटसाठी कडक सुरक्षा यांचा यात समावेश आहे.१. नवा प्राप्तिकर कायदा१९६१ च्या जुन्या प्राप्तिकर कायद्याची जागा २०२५ चा नवा प्राप्तिकर कायदा घेणार. नव्या कायद्यात 'मागील वर्ष' आणि 'निर्धारण वर्ष' या संकल्पना बाद होऊन कर वर्ष एक एप्रिल ते ३१ मार्च ही एकच संकल्पना राहणार.१२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. नोकरदार वर्गाला ७५,००० रुपयांची अतिरिक्त सूट.प्राप्तिकराचे दर पूर्वीप्रमाणेच राहणार.फॉर्म १६ बंद होऊन फॉर्म १३० आणि फॉर्म १६ अ च्या जागी फॉर्म १३१ येणार.घरभाड्यावरील सवलतीसाठी घर मालकाचा पॅन क्रमांक आणि भाडे दिल्याचा पुरावा द्यावा लागणार. ५० टक्के घरभाडे सवलतीसाठी मुंबई, दिल्ली, कोलकता, चेन्नई, बंगळूर, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद ही शहरे 'मेट्रो' म्हणून गणली जातील.नोकरदारांसाठी करमुक्त जेवणाच्या कुपनावरील मर्यादा ५० वरून २०० रुपये.मुलांच्या शिक्षणाच्या भत्त्यात दरमहा १०० रुपयांवरून प्रति मूल ३००० रुपये अशी घसघशीत वाढ.व्यावसायिकांसाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची मुदत आता ३१ ऑगस्ट. चुकीचे रिटर्न दुरुस्त करण्यासाठी आता ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ.परदेश प्रवासावरील कर कपात २० टक्क्यांवरून दोन टक्के इतका कमी. त्यामुळे विद्यार्थी, पर्यटक आणि परदेशी पैसे पाठवणाऱ्यांना मोठा दिलासा..२. शेअर बाजार आणि गुंतवणूकशेअर बाजारात फ्यूचर्स अँड ऑप्शन्सच्या उलाढालींवर 'एसटीटी' अनुक्रमे ०.०५ आणि ०.१५ टक्के होणार.शेअर बाजारातून सार्वभौम सुवर्ण रोखे खरेदी करणाऱ्यांना तसेच शेअर बायबॅक करणाऱ्या कंपन्यांना भांडवली नफा कर द्यावा लागणार.म्युच्युअल फंडाचा खर्च पारदर्शक होणार.'एनएसडीएल' किंवा 'सीडीएसएल'कडे भरलेला फॉर्म १५ जी किंवा १५ एच सर्व बँका आणि संस्थांना आपोआप कळणार..३. नोकरी आणि पगारनवीन वेतन संहिता लागू होणार. कोणत्याही कंपनीत मूळ पगार एकूण पगाराच्या रकमेच्या किमान ५० टक्के असणे बंधनकारक. त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधीसाठी जास्त रक्कम कापली जाईल. निवृत्तीच्या वेळी भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटी जास्त मिळेल.४. बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंटभारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नवीन नियम : फसवणूक रोखण्यासाठी ऑनलाइन पेमेंट करताना एक ओटीपी पुरेसा नसेल. बायोमेट्रिक (बोट किंवा चेहरा) किंवा डिव्हाईस बाईंडिंग अशा अतिरिक्त सुरक्षा उपायांच्या माध्यमातून दोन वेगळ्या प्रकारे ओळख सिद्ध करावी लागेल.पॅन कार्ड काढायचे किंवा अपडेट करायचे असेल तर आधार कार्डासोबत जन्म दाखला, मतदार ओळखपत्र, इयत्ता दहावीचे गुणपत्रक, पासपोर्ट किंवा वाहन परवाना यापैकी एक अतिरिक्त दस्तावेज द्यावा लागेल..५. प्रवास आणि वाहतूकगाडी सुटण्याच्या आधी वेळेत रेल्वे तिकीट रद्द करणे आवश्यक. आठ तास आधी रेल्वे तिकीट रद्द केले तर एक रुपयाही परत मिळणार नाही.फास्ट टॅग वार्षिक पास तीन हजार रुपयांऐवजी ३०७५ रुपये होणार.एलपीजी आणि इंधन : उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थींना ३०० रुपयांचे अंशदान पुढेही मिळणार. व्यावसायिक 'एलपीजी'ची किंमत वाढण्याची शक्यता..