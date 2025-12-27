देश

Ropeway Collapses During Trial ६ वर्षांपासून बांधकाम, १३ कोटी खर्च; ट्रायलवेळी टॉवरसह रोपवे कोसळला

13 Crore Ropeway Project Fails In Bihar बिहारमध्ये नव्यानं बांधलेला रोपवे ट्रायलवेळीच कोसळल्याची घटना घडलीय. सुदैवानं यात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. ६ वर्षांपासून या रोपवेचं बांधकाम सुरू होतं. यावर १३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे.
Bihar Infrastructure Shock As 13 Crore Ropeway Falls During Trial Phase

Bihar Infrastructure Shock As 13 Crore Ropeway Falls During Trial Phase

Esakal

सूरज यादव
Updated on

तब्बल १३ कोटी रुपये खर्चून ६ वर्षात उभारलेला रोपवे ट्रायल सुरू असतानाच कोसळल्याची घटना घडली आहे. बिहारच्या रोहतास इथं घडलेल्या या घटनेमुळं पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. सुदैवानं ट्रायल वेळी घडलेल्या या घटनेत कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. पण दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी मोठा गोंधळ उडाला. या प्रोजेक्टचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना यामुळे धक्का बसलाय.

Loading content, please wait...
India
Bihar
accident
Corruption

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com