देश

इंजिनिअर सोनूशी वाद, नंतर खोलीचा दरवाजा बंद केला अन्... ; निधी तिवारी मृत्यूप्रकरणात मोठा खुलासा!

Nidhi Tiwari Death Case : घटनेपूर्वी ती पंजाबमधील एका इंजिनिअरसोबत फोनवर बोलत असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.
Nidhi Tiwari Death Case

Nidhi Tiwari Death Case

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

मध्य प्रदेशातील सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधी तिवारीच्या मृत्यूनं चांगलीच खळबळ उडाली आहे. शनिवारी रात्री निधी घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली होती. घटनेपूर्वी ती पंजाबमधील एका इंजिनिअरसोबत फोनवर बोलत असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.

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