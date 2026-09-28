इंजिनिअर सोनूशी वाद, नंतर खोलीचा दरवाजा बंद केला अन्... ; निधी तिवारी मृत्यूप्रकरणात मोठा खुलासा!

मध्य प्रदेशातील सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधी तिवारीच्या मृत्यूनं चांगलीच खळबळ उडाली आहे. शनिवारी रात्री निधी घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली होती. घटनेपूर्वी ती पंजाबमधील एका इंजिनिअरसोबत फोनवर बोलत असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास निधी तिच्या खोलीत होती. त्यावेळी ती सोनू सिंह नावाच्या इंजिनिअरसोबत फोनवर बोलत होती. सोनू हा पंजाबचा रहिवासी असून, एनसीएलशी संबंधित कंपनीत इंजिनिअर म्हणून काम करत असल्याची माहिती तिच्या कुटुंबीयांनी दिली आहे..Premanand Maharaj Disciple Death : आश्रमाच्या छतावरून खाली पडले अन् मृत्यू; प्रेमानंद महाराजांच्या शिष्याच्या मृत्यूचं गूढ कायम .निधीचे जावाई निलेश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फोनवर बोलताना निधी आणि सोनू यांच्यात काही कारणावरून वाद झाला होता. त्यानंतर निधीने खोलीचा दरवाजा आतून बंद करून घेतला. काही वेळाने सोनूने निधीच्या आईला फोन करून ती गळफास घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं सांगितलं..ही माहिती मिळताच निधीची आई आणि बहीण घाईघाईने वरच्या खोलीत पोहोचल्या. मात्र, दरवाजा आतून बंद होता. कुटुंबीयांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता निधी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसून आली. नातेवाईकांनी तिला तातडीने रुग्णालयात नेलं. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर तिला मृत घोषित केलं..Nevargaon News: नेवरगावच्या शेतवस्तीवर २२ वर्षीय तरुणाने जीवन संपवले; मृत्यूचे कारण अस्पष्ट.निधी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती. फेसबुकवर तिचे ९ लाख, तर इन्स्टाग्रामवर जवळपास ७ लाख फॉलोअर्स होते. या घटनेमुळे कुटुंबीयांसह निधीच्या चाहत्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. याप्रकरणी तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. निधीच्या मृत्यूचं कारण तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.