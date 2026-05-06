Highway Humanity Story : माणुसकीच्या प्रवासात बसचालकाने वाचवला जखमी महिलेचा जीव; महामार्गावरील जखमीला नेले थेट रूग्णालयात, व्हिडिओ व्हायरल

निपाणी : वेगाने धावणाऱ्या वाहनांच्या गर्दीत अनेकदा माणुसकी हरवल्याचे म्हटले जाते, मात्र निपाणीजवळील महामार्गावर घडलेल्या एका घटनेने हे चित्र बदलून टाकले (humanity story highway viral video) आहे. अपघातात जखमी झालेल्या एका महिलेला मदतीची गरज असताना शेकडो वाहने पुढे निघून गेली, पण निपाणी आगारातील एका बसचालकाने थांबून माणुसकीचे दर्शन घडविले..रविवारी (ता. ३) सकाळी येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील तीस छाप बिडी कारखान्याजवळ सोनाबाई रामचंद्र कंकणवाडी (रा. कणगला, ता. हुक्केरी) या वृध्द महिलेचा अपघात झाला. घटनेत महिलेच्या डोकीला गंभीर दुखापत झाली होती..रखरखत्या उन्हात महिला तशीच निपचित महामार्गावर पडल्याचे पाहून त्वरित उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यासाठी अनेकांनी मदतीच्या भावनेतून वाहने अडवली, पण वाहने थांबत नव्हती. अखेर निपाणी आगारातील बसचालकाने बस थांबवून बसमध्ये जखमी महिलेला घेतले. तेथून बस थेट महात्मा गांधी रुग्णालयात नेली. गंभीर जखमी असणाऱ्या महिलेवर त्वरित प्राथमिक उपचार सुरु केले..या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर बसचालकाच्या या कृतीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. अनेकांनी त्याला 'खरा हिरो' म्हटले आहे. रोजच्या धकाधकीच्या आयुष्यातही माणुसकी जिवंत आहे, याची ही घटना जिवंत साक्ष ठरली आहे..सगळेच जण बनले तिचे 'आपले'परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून चालकाने जखमी महिलेला बसमध्ये घेतले आणि थेट निपाणीच्या सरकारी रुग्णालयात पोहोचवले. या वेळी बसमधील प्रवाशांनीही सहकार्याची भूमिका घेतली. काहींनी महिलेला आधार दिला, तर काहींनी तिची काळजी घेतली. अनोळखी असलेल्या त्या महिलेसाठी क्षणभरात सगळेच जण तिचे 'आपले' बनले. वेळेत उपचार मिळाल्याने तिचा जीव वाचल्याचे सांगितले जात आहे..'माणुसकी अजूनही जिवंत आहे'मदतीची घटना केवळ एका व्यक्तीच्या धाडसाची नाही, तर समाजात अजूनही संवेदनशीलता आणि मदतीची भावना जिवंत असल्याचा दिलासा देणारी आहे. अशा दिसायला छोट्या पण महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या कृतीच समाजात सकारात्मकता निर्माण करतात आणि 'माणुसकी अजूनही जिवंत आहे' हे पुन्हा अधोरेखित करतात..वेळेवर उपचार मिळाल्याने धोक्याबाहेरसर्व तपासण्या झाल्यावर महिलेच्या डोकीला गंभीर दुखापत झाल्याने वेळेत आढळून आले. यावेळी प्राथमिक उपचारानंतर महिलेला बेळगाव येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले. वेळेवर महिलेला उपचार मिळाल्याने ती धोक्याबाहेर असल्याचे रुग्णालयात सांगण्यात आले.