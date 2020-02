Nirbhaya Case : दोषींच्या 'डेथ वॉरंट'वर झाला निर्णय; वॉरंट आता...

नवी दिल्ली : निर्भया प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. मात्र, त्यास अनेकदा याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर आता चारही दोषींविरोधात नव्याने ‘डेथ वॉरंट’ काढण्यासाठी केलेल्या अर्जांवरील सत्र न्यायालयातील सुनावणी 17 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे गेली आहे.

अक्षय, मुकेश आणि विनय या दोषींचा दया अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळले आहेत. तर चौथा दोषी पवन याने मुदत संपूनही दयेचा अर्ज केलेला नाही, त्यामुळे 14 दिवसांचा कालावधी ठेऊन यातील सर्व दोषींविरोधात नवे ‘डेथ वॉरंट’ लगेच काढावे, याबाबतचा अर्ज दिल्ली प्रशासनाने केला आहे. आता राष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरुद्ध विनयने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज (शुक्रवार) निकाल देण्याची शक्यता आहे.

2012 Delhi gang-rape case: Supreme Court to pronounce order on the issue of rejection of death row convict Vinay Kumar Sharma's mercy petition by President Kovind. pic.twitter.com/sc2ReRaArG

— ANI (@ANI) February 14, 2020