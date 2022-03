मोदींच्या नेतृत्वातील सर्व समावेशक विकासावर जनतेची मोहर : नितीन गडकरी

नवी दिल्ली : भाजपने आज पाच राज्यांपैकी चार राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका जिंकल्या आहेत. देशभरात या विजयामुळे पक्षाकडून जल्लोष करण्यात येत आहे. तसेच भाजप नेते या विजयाबाबत प्रतिक्रिया देत आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी ट्विट करुन आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. गडकरी म्हणतात, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात चहुबाजू सुरु असलेल्या विकासावर जनतेने मोहर उमठवली आहे. डबल इंजिन असणाऱ्या आमच्या सरकारने लोकांच्या आशा आणि आकांक्षांच्या कसोटीवर यशस्वी ठरले आहे. हे या निकालावरुन स्पष्ट होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या (Narendra Modi) नेतृत्वात भय, भूक आणि दहशतवाद आदींपासून मुक्ती, सर्वांना घेऊन आम्ही आणखीन वेगाने विकासाच्या महामार्गावर आणखीन पुढे जाऊ, असा आशावाद गडकरी यांनी व्यक्त केला.(Nitin Gadkari Reaction On BJP Victory In Assembly Elections, People Like Development Works Under Modi)

हेही वाचा: अबब भाजपा ! कुठलाही अलंकार व्याकरण कमी पडतयं : पंकजा मुंडे

भाजपला (BJP) मिळालेल्या मोठ्या विजयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाचे अध्यक्ष जे.पी.नड्डा, राज्यांचे मुख्यमंत्री, पक्षाचे सर्व पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांचे आभार मानतो. या सर्व राज्यांमध्ये आमच्या बरोबर राहिलेल्या जनता जनार्दनचे कोटी-कोटी धन्यवाद !