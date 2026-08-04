Nitin Navin Statement : भाजप राष्ट्रीय अध्यक्षांचे नाक असलेल्या मतदारसंघातील पराभवानंतर नितीन नवीन यांची पहिलीच प्रतिक्रिया, 'निकालाचे गंभीर आत्मपरीक्षण करू'

Nitin Navin Reaction : देशातील तीन राज्यांतील विधानसभा पोटनिवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. ३० वर्षे सत्ता असलेल्या बिहारमधील बांकीपूर आणि मध्य प्रदेशातील दतिया विधानसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) पराभवाचा सामना करावा लागला. तर गुजरातमधील वडोदरा जिल्ह्यातील मांजलपूर मतदारसंघात भाजपने आपला गड कायम राखत विजय मिळवला..बिहारमधील हाय-प्रोफाइल मानल्या जाणाऱ्या बांकीपूर विधानसभा मतदारसंघात भाजपला मोठा धक्का बसला. या मतदारसंघात प्रशांत किशोर यांनी दणदणीत विजय मिळवला. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर नितीन नवीन यांनी आमदारपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे ही जागा रिक्त झाली होती..मध्य प्रदेशातील दतिया विधानसभा मतदारसंघातही भाजपचा पराभव झाला. मात्र गुजरातमधील मांजलपूर मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार सतीश गोविंदभाई पटेल यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भीखाभाई रबारी यांचा तब्बल ३०,६३० मतांच्या फरकाने पराभव केला..या निकालांनंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले की, "तीन विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये जनतेने दिलेला कौल आम्ही नम्रतेने स्वीकारतो. बांकीपूर आणि दतिया येथील निकालांचे अत्यंत गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करू. नव्या ऊर्जेसह आणि नव्या संकल्पाने आम्ही पुन्हा जनतेमध्ये जाऊ आणि त्यांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी सातत्याने काम करू.".Bihar Cabinet Expansion : बिहारमध्ये 'निशांत' पर्व सुरू! नितीश कुमारांच्या सुपुत्राकडं आरोग्य विभागाची धुरा; 32 नव्या मंत्र्यांची शपथ, भाजपच्या 9 बड्या नेत्यांना डच्चू.याशिवाय त्यांनी गुजरातमधील मांजलपूर मतदारसंघातील जनतेचे भाजपवरील विश्वासाबद्दल आभार मानले. तसेच या विजयासाठी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करत, "मांजलपूरच्या जनतेने भाजपवर पुन्हा विश्वास दाखवला, त्याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक आभार. या विजयासाठी सर्व समर्पित कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांचे हार्दिक अभिनंदन," असेही त्यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.