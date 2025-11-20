Nitish Kumar Oath : नितीश कुमार यांनी दहाव्यांदा घेतली बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ, तेजस्वी यादव म्हणाले...

जनता दल (युनायटेड) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी गुरुवारी एका भव्य समारंभात विक्रमी १० व्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित असलेल्या मान्यवरांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा समावेश होता. .भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आणि नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हे देखील उपस्थित होते. गांधी मैदानावर झालेल्या समारंभात राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी कुमार आणि २६ सदस्यीय मंत्रिमंडळाला पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली..तेजस्वी यादव काय म्हणाले?शपथविधी सोहळ्यानंतर, पंतप्रधान मोदींनी X वर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "बिहार सरकारमध्ये मंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्या सर्व सहकाऱ्यांचे हार्दिक अभिनंदन. ही समर्पित नेत्यांची एक अद्भुत टीम आहे जी बिहारला नवीन उंचीवर घेऊन जाईल. सर्वांना माझ्या शुभेच्छा." समारंभाच्या शेवटी, पंतप्रधानांनी त्यांच्या ट्रेडमार्क शैलीत हवेत 'गमछा' हलवून गर्दीला आनंद दिला. .शपथविधी समारंभानंतर, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम हँडलद्वारे नितीश कुमार यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, "आदरणीय श्री नितीश कुमारजी यांना बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन. मंत्रिमंडळाचे सदस्य म्हणून शपथ घेतलेल्या बिहार सरकारच्या सर्व मंत्र्यांचे हार्दिक अभिनंदन. नवीन सरकार आपली आश्वासने आणि घोषणा पूर्ण करेल, लोकांच्या आशा आणि अपेक्षा पूर्ण करेल आणि बिहारच्या लोकांच्या जीवनात सकारात्मक आणि गुणात्मक बदल घडवून आणेल अशी आशा आहे.".मंत्रिमंडळातील किमान तीन मंत्री विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. शपथ घेतलेल्यांमध्ये भाजप विधिमंडळ पक्षाचे नेते सम्राट चौधरी आणि उपनेते विजय कुमार सिन्हा यांचा समावेश आहे, ज्यांनी मागील एनडीए सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले होते. मंत्रिमंडळातील किमान तीन मंत्री विधान परिषदेचे सदस्य आहेत, ज्यात जेडीयूचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू अशोक चौधरी, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जयस्वाल आणि हिंदुस्थानी अवम मोर्चाचे प्रमुख संतोष कुमार सुमन यांचा समावेश आहे..कोणत्या नेत्यांनी पदाची शपथ घेतली?जमुई येथून सलग दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या पुरस्कार विजेत्या नेमबाज श्रेयसी सिंग यांनी पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळात स्थान मिळवले आहे.मुझफ्फरपूरचे माजी खासदार अजय निषाद यांच्या पत्नी आणि औराई येथील नवनिर्वाचित भाजप आमदार रमा निषाद यांचाही मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे.नऊ वेळा जेडीयूचे आमदार बिजेंद्र प्रसाद यादव हे देखील मंत्रिमंडळात परतले आहेत.मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यानंतर शपथ घेतलेल्या इतर २६ मंत्र्यांमध्ये जेडीयूचे विजय चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी (एमएलसी), सुनील कुमार, लेशी सिंग, मदन साहनी आणि मोहम्मद जामा खान यांचा समावेश आहे. याशिवाय भाजपच्या काही मंत्र्यांचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.