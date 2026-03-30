बिहारमध्ये सत्तेचा मोठा ट्विस्ट! नितीश कुमारांच्या राजीनाम्यानंतर नवे मुख्यमंत्री कोण? ४ दिग्गज नेते रेसमध्ये; कोण मारणार बाजी?

जनता दल (युनायटेड) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी बिहार विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याच्या निर्णयानंतर राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांबाबतच्या चर्चांना जोर चढला आहे. नितीश कुमार यांचे निकटवर्ती काही काळापासून असे सुचवत आहेत की, विधानसभेचे किंवा विधान परिषदेचे सदस्यत्व सोडल्यानंतरही एखादी व्यक्ती सहा महिने मुख्यमंत्रीपदी राहू शकते, अशा घटनात्मक तरतुदी आहेत. .ज्येष्ठ मंत्री श्रवण कुमार यांच्यासारख्या नेत्यांच्या अशा विधानांमुळे या चर्चांना आणखी खतपाणी मिळाले आहे. राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, भाजपपेक्षा केवळ चार आमदार कमी असलेला जेडीयू पक्ष, आपल्या मित्रपक्षाला मुख्यमंत्रीपदावर दावा करू देण्यापूर्वी कठोर भूमिका घेऊ शकतो. एनडीएच्या सूत्रांनुसार, पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला राज्यसभेची शपथ घेण्याची शक्यता असलेले नितीश कुमार जास्त काळ सत्तेत राहणार नाहीत. .त्यांच्या मते, हिंदू पंचांगानुसार अशुभ मानल्या जाणाऱ्या खर्मस महिन्यानंतरच (१४ एप्रिलपर्यंत) नेतृत्वबदल शक्य आहे. स्वतःचा मुख्यमंत्री मिळण्याच्या शक्यतेमुळे भाजपच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे. जवळपास दोन दशकांपासून या प्रमुख हिंदी भाषिक राज्यात सत्तेत भागीदार असूनही भाजपला अद्याप मुख्यमंत्रीपद मिळवता आलेले नाही. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ज्यांच्याकडे गृहखातेदेखील आहे. हे मुख्यमंत्रीपदाचे सर्वात संभाव्य दावेदार आहेत. .सम्राट चौधरी हे कोइरी समाजाचे आहेत. हा राज्यातील एक प्रभावशाली इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाज असून, तो कोणत्याही एका पक्षाशी कायमस्वरूपी संलग्न नाही. याउलट, यादव समाज लालू प्रसाद यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचा (आरजेडी) कट्टर समर्थक मानला जातो. तर कुर्मी समाजाने नितीश कुमार यांना फार पूर्वीपासून आपला नेता मानले आहे..पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री असलेले नित्यानंद राय यांचे नावही चर्चेत आहे. त्यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा पाठिंबा असल्याचे मानले जाते . काही वरिष्ठ भाजप नेत्यांना वाटते की, सम्राट चौधरी यांना संघ परिवारात तितकासा पाठिंबा नसेल, कारण २०१७ मध्ये भाजपमध्ये सामील होण्यापूर्वी त्यांनी जवळपास दोन दशके आरजेडी आणि जेडीयूमध्ये घालवली होती. पक्षाच्या सूत्रांनुसार, नवीन मुख्यमंत्र्यांची निवड आमदारांच्या बैठकीत केली जाईल, परंतु अंतिम निर्णय दिल्लीतील नेतृत्व घेईल..राजस्थानचे उदाहरण दिले जात आहे, जिथे पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या भजनलाल शर्मा यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती झाली. जेडीयूच्या सूत्रांनुसार, ते नवीन सरकारमध्ये योग्य वाट्यासाठी आग्रह धरतील. याशिवाय, नुकतेच पक्षात सामील झालेले नितीश कुमार यांचे पुत्र निशांत कुमार यांच्या नावाचा उपमुख्यमंत्रीपदासाठी विचार केला जाऊ शकतो. नितीश कुमार यांच्यानंतर बिहारचे पुढील मुख्यमंत्री कोण होणार, याबद्दल विविध माध्यमांतर्फे वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. .सम्राट चौधरी आणि नित्यानंद राय यांच्याबरोबरच संजीव चौरसिया यांच्या नावाचीही चर्चा होत आहे. तरुण चेहऱ्यांमध्ये रत्नेश कुशवाहा यांच्या नावाची चर्चा आहे. महिला मुख्यमंत्र्यांचा विषय निघालाच आहे, तर धर्मशीला गुप्ता आणि छोटी कुमारी यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. यावेळी भाजपचा उमेदवार मुख्यमंत्री होण्याची दाट शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबतच जेडीयू कोट्यातून दोन उपमुख्यमंत्र्यांचाही शपथविधी होणार आहे. या पदासाठी विजय कुमार चौधरी आणि नितीश कुमार यांचे पुत्र निशांत कुमार यांच्या नावांची चर्चा आहे.