No Confidence Motion: लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावर आज दिवसभर चर्चा पार पडली. यावेळी अमित शहांनी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तरं दिली. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलेल्या आरोपांवरुन गृहमंत्री अमित शहांसोबत त्यांची शाब्दिक चकमकही झाली. यावेळी सुळेंना उत्तर देताना शहांनी शरद पवारांची आठवण करुन देत त्यांना उत्तर दिलं. (No Confidence Motion Clash between Supriya Sule and Amit Shah Mention of Sharad Pawar govt)

शहा म्हणाले, "संस्था उद्ध्वस्त करण्याचं काम सरकारकडून केलं जात असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या गौरव गोगोई यांनी केला होता. मला सांगायचं आहे की, इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना सुप्रीम कोर्टाच्या ४ वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून हंसराज खन्ना यांना त्यांनी सरन्यायाधीश बनवलं. त्यानंतर आपल्याच खटल्यात त्यांचा वापर केला.

कॅगला सरकारी कामकाजापासून दूर ठेवण्याचं काम इंदिरा गांधींनी केलं. जेएनयूला टाळं लावण्याचं कामही त्यांच्याच काळात झालं. युपीएससीचे अधिकारही त्यांनी हिसकावले"

शरद पवारांनी पहिल्यांदा सरकार पाडलं

दरम्यान, सकाळी चर्चेदरम्यान सुप्रिया सुळे यांनी भाजपवर हल्लाबोल करताना भाजपनं गेल्या ९ वर्षात ९ सरकारं पाडली असा आरोप केला होता. त्याला उत्तर देताना शहा म्हणाले, सुप्रिया सुळेंनी म्हटलं की आम्ही सरकार पाडलं. पण महाराष्ट्रात पहिल्यांदा कोणी सरकार पाडलं असेल तर ते शरद पवारांनी पाडलं. वसंतदादा पाटील यांचं सरकार पाडून भारतीय जनसंघाच्या समर्थनानं ते पुन्हा मुख्यमंत्री बनले.

सुळे पुन्हा बोलल्या अन् शहा चिडले

यावर सुप्रिया सुळे यांनी शहांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. त्या म्हणाल्या, "त्या सरकारचे समन्वय एसएम जोशी होते" त्यावर शहा चिडले आणि म्हणाले, "जोशी समन्वयक होते हे बरोबर आहे. पण मुख्यमंत्री कोण झालं आणि सत्ता कोणी भोगली? सत्तेचं सुख कोणी प्राप्त केलं? शरद पवारांनी"