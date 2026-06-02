Bhang Ki Chutney: नशा नाही, फक्त अप्रतिम चव! उत्तराखंडच्या पहाडी भागातील प्रसिद्ध 'भांग चटणी'ची काय आहे खासियत?

उत्तराखंडच्या देवभूमीतील खाद्यसंस्कृती ही तिच्या नैसर्गिक आणि अस्सल चवींसाठी ओळखली जाते. याच खाद्यसंस्कृतीचा एक अत्यंत वेगळा आणि लोकप्रिय प्रकार म्हणजे 'भांगची चटणी' (Bhang Ki Chutney)! 'भांग' हे नाव ऐकून अनेकांच्या मनात नशेचा विचार येतो, परंतु ही चटणी पूर्णपणे सुरक्षित आणि नशामुक्त असते. याचे कारण म्हणजे ही चटणी भांगच्या पानांपासून नव्हे, तर भांगच्या बियांपासून (Hemp Seeds) तयार केली जाते. .या बियांमध्ये औषधी गुणधर्म असतात आणि त्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानल्या जातात. दाल-चावल, गरमागरम पोळ्या किंवा मोमोजसोबत ही चटणी खाल्ल्यास जेवणाची चव दुप्पट होते. आज आपण ही ऑथेंटिक पहाडी चटणी घरच्या घरी कशी बनवायची, याची सोपी रेसिपी जाणून घेणार आहोत..लागणारे साहित्य (Ingredients)२०० ग्राम भांगच्या बिया (Hemp Seeds)फ्रेश कोथिंबीर (धनिया पत्ती)हिरव्या मिरच्या आणि आल्याचा तुकडालसणाच्या पाकळ्या (सोललेल्या).स्वादानुसार मीठतडक्यासाठी: १ चमचा मोहरीचे तेल किंवा शुद्ध देशी तूपसुक्या लाल मिरच्या आणि कढीपत्ता (ऐच्छिक)'भांगची चटणी' बनवण्याची अचूक पद्धत१. बिया स्वच्छ करणे व भाजणे:सर्वप्रथम २०० ग्राम भांगच्या बिया घेऊन त्या नीट निवडून स्वच्छ करून घ्या, जेणेकरून त्यात खडे राहणार नाहीत. आता गॅसवर कढई गरम करायला ठेवा. कढई गरम झाल्यावर त्यात या बिया घालून मध्यम आचेवर 'ड्राय रोस्ट' (कोरड्या भाजून) घ्या. सुमारे ५ मिनिटे भाजल्यानंतर बियांचा रंग हलका तपकिरी होईल आणि त्या कुरकुरीत (Crispy) होतील. त्यानंतर गॅस बंद करून बिया थंड होऊ द्या. भाजल्यामुळे बियांमधील चव अधिक खुलून येते..२. मिश्रण तयार करणे: कोथिंबीर, हिरवी मिरची, आले आणि लसूण स्वच्छ पाण्याने धुवून त्याचे छोटे तुकडे करून घ्या.३. वाटण्याची पद्धत (सिल-बट्टा किंवा मिक्सर): पारंपरिक पहाडी चव हवी असल्यास ही चटणी 'सिल-बट्ट्यावर' (पाटा-वरवंटा) वाटणे सर्वात उत्तम मानले जाते. पाटा स्वच्छ धुवून त्यावर भाजलेल्या भांगच्या बिया, कोथिंबीर, लसूण, आले, हिरवी मिरची आणि स्वादानुसार मीठ एकत्र करून बारीक वाटून घ्या. जर तुमच्याकडे सिल-बट्टा नसेल, तर तुम्ही मिक्सर ग्राइंडरचा वापर करू शकता. मात्र, मिक्सरमध्ये वाटताना अगदी कमी पाण्याचा वापर करा, कारण चटणी जास्त पातळ झाल्यास तिची खरी चव निघून जाते..४. खमंग तडका: अनेक लोक ही चटणी अशीच कच्ची खायला पसंत करतात. परंतु, तिची चव अधिक वाढवण्यासाठी एका छोट्या पॅनमध्ये १ चमचा मोहरीचे तेल किंवा देशी तूप गरम करा. त्यात सुकी लाल मिरची आणि कढीपत्ता टाकून तडका तयार करा. या तडक्यात वाटलेली चटणी घालून मंद आचेवर थोडा वेळ परतून घ्या. तुमची अस्सल, चवदार आणि सुगंधी पहाडी 'भांगची चटणी' तयार आहे! उन्हाळ्याच्या दिवसांत जेवणाची गोडी वाढवण्यासाठी ही चटणी एक उत्तम पर्याय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.