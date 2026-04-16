Noida Protest: हिंसाचारानंतर नोएडा सावरतंय! ७०% कामगार परतले; कंपन्यांच्या गेटवर लावले पगारवाढीचे फलक

नोएडा आणि ग्रेटर नोएडामधील कामगारांच्या हिंसक आंदोलनाचा धूर आता निवळला असला, तरी ठिकठिकाणी झालेल्या तोडफोडीच्या खुणा आजही भीषणतेची साक्ष देत आहेत. प्रशासनाच्या कडक भूमिकेनंतर आणि नवीन वेतनवाढीच्या घोषणेनंतर आज सुमारे ७० टक्के कामगार कामावर परतले आहेत. आज रोजी नोएडातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. मात्र, गेल्या दोन दिवसांत झालेल्या जाळपोळीमुळे अनेक निष्पाप लोकांचे मोठे नुकसान झाले आहे..उपद्रव्यांचा तांडव आणि मोठे नुकसानसेक्टर-६३ मधील मारुती सुझुकीच्या सर्व्हिस सेंटरवर झालेला हल्ला अत्यंत भयावह होता. संतप्त जमावाने सर्व्हिस सेंटरबाहेर उभ्या असलेल्या ४ ते ५ गाड्या पूर्णपणे जाळून खाक केल्या. एका गरीब गाडी मालकाची तर उपजीविकेचे एकमेव साधन असलेल्या गाडीची राख झाली, ज्यामुळे त्याच्यावर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे..सुमारे २५ गाड्यांच्या काचा फोडण्यात आल्या असून इमारतींच्या खिडक्यांवर मोठ्या प्रमाणावर दगडफेक करण्यात आली आहे. पोलीस आता सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे उपद्रव्यांची ओळख पटवत असून, दोषींवर 'रासुका' (NSA) अंतर्गत कारवाई करण्याची तयारी सुरू आहे..मजुरांच्या जागरूकतेसाठी 'वेतन फलक'कोणत्याही अफवांना थारा मिळू नये यासाठी जिल्हाधिकारी (DM) मनिष कुमार वर्मा यांनी एक नवीन मोहीम हाती घेतली आहे. सेक्टर-५७, ५८, ५९ आणि ६३ मधील सर्व कंपन्यांच्या प्रवेशद्वारांवर आणि प्रमुख चौकांमध्ये नवीन वेतन दरांचे फलक लावण्यात आले आहेत.अकुशल (१३,६९० रु.), अर्धकुशल (१५,०५९ रु.) आणि कुशल (१६,८६८ रु.) कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या पगाराची माहिती मिळावी, हा यामागचा उद्देश आहे..श्रमिक संघटनांच्या हरकतीप्रशासनाने बोर्ड लावले असले तरी, काही कामगार संघटनांनी हे फलक 'अपूरे' असल्याचे म्हटले आहे. या बोर्डवर केवळ पगाराची माहिती आहे, मात्र कामाचे तास, पीएफ (PF), ईएसआय (ESI) आणि तक्रार निवारण केंद्राचा पत्ता याबद्दल स्पष्टता नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे..पोलीस बंदोबस्तसध्या संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रात पोलीस आणि पीएसी (PAC) जवानांचा पहारा आहे. ठिकठिकाणी पोलीस मार्च करत असून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले जात आहे. प्रशासनाने कामगारांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी कोणत्याही भ्रामक माहितीला बळी पडू नये आणि शांततेने कामावर परतावे.जरी ७० टक्के कामगार रुजू झाले असले, तरी झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीमुळे अनेक उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण कायम आहे.