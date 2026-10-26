राष्ट्रपती भवनाजवळ नॉर्थ ब्लॉकमध्ये भीषण आग, अग्निशमन दलाच्या ६ गाड्या घटनास्थळी

North Block Delhi: नॉर्थ ब्लॉकमध्ये आग लागल्याची माहिती दिल्ली अग्निशमन विभागाला मिळाली. या घटनेनंतर अग्निशमन दलाच्या ६ गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. दिल्लीत राष्ट्रपती भवनाजवळील नॉर्थ ब्लॉक परिसरात आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे. आग लागल्यानंतर परिसराच्या आकाशात धुराचे काळे लोट दिसून आले..दिल्ली अग्निशमन दलाला नॉर्थ ब्लॉकमध्ये आग लागल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या सहा गाड्या घटनास्थळी रवाना करण्यात आल्या आहेत. अग्निशमन दलाचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. सध्या अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल होत असून आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आगीमुळे नेमकं किती नुकसान झालं आहे किंवा कोणतीही जीवितहानी झाली आहे का, याबाबतची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..राज्यसभा खासदार मिलिंद देवरा यांनीही या घटनेची माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर दिली आहे. संसदेकडे जात असताना नॉर्थ ब्लॉकच्या मागील बाजूने दाट धूर उठताना दिसल्याचं त्यांनी सांगितलं. तिथे आग लागल्याचं दिसत असून सर्वजण सुरक्षित असावेत अशी प्रार्थनाही केली. देवरा यांनी या घटनेचा एक फोटोही शेअर केला आहे. त्यामध्ये नॉर्थ ब्लॉकच्या परिसरातून मोठ्या प्रमाणात धूर उठताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.