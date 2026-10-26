देश

राष्ट्रपती भवनाजवळ नॉर्थ ब्लॉकमध्ये भीषण आग, अग्निशमन दलाच्या ६ गाड्या घटनास्थळी

Delhi North Block Fire: राष्ट्रपती भवनाजवळ असलेल्या नॉर्थ ब्लॉकमध्ये भीषण आग लागल्याची माहिती समोर आलीय. या ठिकाणी महत्त्वाच्या खात्यांची कार्यालये असून आगीच्या या घटनेनं खळबळ उडाली आहे.
North Block Delhi

Delhi North Block Fire

Esakal

सूरज यादव
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North Block Delhi: नॉर्थ ब्लॉकमध्ये आग लागल्याची माहिती दिल्ली अग्निशमन विभागाला मिळाली. या घटनेनंतर अग्निशमन दलाच्या ६ गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. दिल्लीत राष्ट्रपती भवनाजवळील नॉर्थ ब्लॉक परिसरात आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे. आग लागल्यानंतर परिसराच्या आकाशात धुराचे काळे लोट दिसून आले.

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