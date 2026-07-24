NTA च्या ४७ अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी, पेपरफुटी प्रकरणानंतर मोदी सरकार ॲक्शन मोडवर

नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) मधील तब्बल ४७ अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्यात आले आहे. त्यापैकी काही अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई होण्याचीही शक्यता आहे. याशिवाय, NTA ची संपूर्ण प्रशासकीय रचना पुढील महिनाभरात बदलण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. .परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी एजन्सीच्या कामकाजात मोठे बदल केले जाणार आहेत. तसेच, सध्या सुरू असलेल्या आउटसोर्सिंग व्यवस्थेतही व्यापक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी सरकार आता कठोर पावले उचलताना दिसत आहे..नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांवर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी; सरकारच्या कामकाजावर ठेवणार बारीक नजर.मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील महिनाभरात NTA ची संपूर्ण प्रशासकीय रचना बदलली जाणार आहे. एजन्सीच्या कामकाजाची पद्धत, निर्णय प्रक्रिया आणि जबाबदाऱ्यांची विभागणी नव्याने निश्चित केली जाणार असून, भविष्यात कोणत्याही राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेत पेपरफुटी किंवा अन्य गैरप्रकार घडू नयेत, हा या सुधारणांचा मुख्य उद्देश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे..परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यावर सरकारचा भर आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा घेणे आणि निकाल जाहीर करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर अधिक कडक सुरक्षा व्यवस्था उभारली जाण्याची शक्यता आहे..आंदोलनापुढे सरकार झुकलं? NTA मधील बदलांवर आज रात्री मोठी घोषणा होण्याची शक्यता.दरम्यान, नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने आज केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली. जवळपास दोन तास चाललेल्या बैठकीत तीन प्रमुख मागण्या आणि परीक्षा सुधारणा संदर्भातील पाच सूत्री आराखडा सरकारसमोर सादर करण्यात आला आहे..केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने शनिवारी दुपारपर्यंतचा वेळ मागितल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, इतर दोन मागण्यांना तत्त्वतः सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा सीजेपीकडून करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.