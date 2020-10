वाढत्या 'लव्ह जिहाद'वर कोश्यारींशी चर्चा; महिला आयोगाच्या अध्यक्ष वादाच्या भोवऱ्यात

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी मंगळवारी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. आयोगाने यासंदर्भात ट्विट करुन माहीती दिली आहे. मात्र आता हे ट्विट वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. कारण या ट्विटमध्ये राज्यपालांशी भेट घेतल्यानंतर चर्चा झालेल्या विषयांमध्ये 'लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये वाढ' हा विषयदेखील असल्याचं लिहलं आहे. यावरुन अनेक ट्विटर युझरनी त्यांना प्रश्न विचारले आहेत, तसेच त्यांना पदावरुन पायउतार होण्याचीही मागणी केली आहे.

महिला आयोगाच्या या ट्विटमध्ये म्हटलंय की, आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी अनेक विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा केली. यामध्ये राज्यातील महिलांची छेडछाड, विनयभंग, कोरोना सेंटरमधील महिला रुग्णांवरील बलात्कार आणि लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये झालेली वाढ अशा महिला सुरक्षेशी संबधित विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

हेही वाचा - भारतीय हद्दीत घुसलेल्या चिनी सैनिकाला रात्री पाठवले परत

महिला आयोगाच्या या ट्विटनुसार, रेखा शर्मा यांनी दावा केलाय की, महाराष्ट्रात लव्ह जिहादच्या प्रकरणात वाढ झाली आहे. लव्ह जिहाद हा शब्द उजव्या विचारसरणीच्या लोकांकडून वापरला जातो आणि या शब्दांमागील त्यांचा आरोप असा आहे की मुस्लिमांकडून हिंदू महिलांना फसवून त्यांचं धर्मांतर करुन त्यांच्याशी लग्न केलं जातं. महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी राज्यपालांशी भेट घेतल्यावर या लव्ह जिहादच्या वाढत्या प्रकरणावर देखील चर्चा केल्याचं म्हटलं आहे.

Hey @sharmarekha - what on earth is a "love jehad" case? Any case in which a Muslim man and Hindu woman are in love? How dare you remain in your chair as @NCWIndia chief & use a term that a) treats women as property of communities b) hates Muslims? You bring shame to NCW. https://t.co/MYmSSTPN59

— Kavita Krishnan (@kavita_krishnan) October 20, 2020