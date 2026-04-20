जुन्या ५०० अन् १००० च्या नोटा पुन्हा बदलून मिळणार? व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय?

२०१६ मध्ये बंद करण्यात आलेल्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा पुन्हा बदलून मिळू शकतात, असा दावा करणाऱ्या पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, या दाव्याची सत्यता काही वेगळीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, पीआयबीच्या फॅक्ट चेकमध्ये हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे सांगण्यात आले आहे..व्हायरल पोस्टनुसार, आरबीआय ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून देण्यासाठी नवा नियम लागू करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, पीआयबीच्या फॅक्ट चेकनुसार असा कोणताही निर्णय आरबीआयकडून घेण्यात आलेला नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नागरिकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अधिकृत माहितीसाठी केवळ आरबीआयच्या संकेतस्थळावरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे..८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी भारत सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या सर्व नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. या निर्णयामागे बनावट नोटा आणि काळा पैसा रोखणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने सांगितले होते. त्यानंतर या नोटांच्या जागी ५०० आणि २००० रुपयांच्या नव्या नोटा जारी करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, पुढील काळात २००० रुपयांच्या नोटाही टप्प्याटप्प्याने चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला..दरम्यान, सोशल मीडियावर अशा प्रकारच्या भ्रामक आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट वारंवार समोर येत असतात. त्यामुळे कोणतीही माहिती शेअर करण्यापूर्वी तिची खातरजमा करणे अत्यंत गरजेचे आहे. चुकीची माहिती पसरवणे हा देखील कायद्याने गुन्हा ठरू शकतो. नागरिकांनी अधिकृत संस्थांकडूनच माहिती घ्यावी आणि अफवांपासून दूर राहावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून वारंवार करण्यात येत आहे.