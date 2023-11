पाटणा- बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी विधानसभेमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर बोलताना कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. भाजपने यावरुन नितीश कुमारांवर टीका करत हा अश्लील प्रकार असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच राष्ट्रीय महिला आयोगाने देखील याप्रकरणाची दखल घेतली असून नितीश कुमार यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली आहे.

नितीश कुमार विधानसभेमध्ये प्रजनन दर आणि महिलांचा त्यामधील सहभाग याबाबत बोलत होते. ते म्हणाले की, पूर्वी राज्याचा प्रजनन दर ४.३ होता पण तो आता कमी होऊन २.९ झाला आहे. पूर्वी मोठ्या प्रमाणात महिला अशिक्षित असल्याने पतीला संबंध ठेवताना विरोध करायच्या नाहीत. पण, आता महिला शिक्षित झाल्या आहेत, त्या पतीसोबत संबंध ठेवतात पण मुल होऊ नये यासाठी काळजी घेतात, अशा आशयाचं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. बोलताना त्यांनी कथित आक्षेपार्ह हातवारे करत समजावून सांगितलं होतं.

भाजप आक्रमक

नितीश कुमारांच्या या प्रकारानंतर भाजप आक्रमक झाली आहे. भारतीय राजकारणात नितीश कुमारांसारखा अश्लील नेता झाला नसेल. नितीश कुमार यांच्या डोक्यामध्ये एडल्ट बी ग्रेड चित्रपटाचा किडा घुसला आहे. सार्वजनिक रित्या त्यांच्या द्विअर्थी वक्तव्यांवर बंदी आणली जावी. त्यांच्यावर संगतीचा परिणाम पडला आहे, असं म्हणत भाजपने टीका केली. (On Bihar CM Nitish Kumar statement Chairperson of the National Commission for Women NCW says behalf of every woman in this country demand an immediate and unequivocal apology)

राष्ट्रीय महिला आयोग काय म्हणाले?

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणाल्या, एनसीडब्लू सर्व महिलांच्या वतीने मागणी करते की त्यांनी तात्काळ माफी मागावी. महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारे नितीश कुमारांचे वक्तव्य होते. अशा प्रकारचे खालच्या पातळीचे वक्तव्य आपल्या समाजावरील काळा डाग आहे.एक नेता अशाप्रकारचे वक्तव्य करत असेल तर राज्य त्यांच्या नेतृत्वात कशाप्रकारे काम करत असेल? आम्ही त्यांच्या वक्तव्याविरोधात ठामपणे उभे आहोत.

नितीश कुमार यांनी जेव्हा विधानसभेत हे वक्तव्य केलं तेव्हा त्यांच्या मागे बसलेले उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आणि इतर नेते हसत होते. तेजस्वी यादव म्हणाले की, ते काहीही आक्षेपार्ह बोलले नाही. ते लैंगिक शिक्षणाबाबत बोलत होते. बायोलॉजीच्या पुस्तकात तुम्हाला हेच शिकवलं जातं. (Latest Marathi News)